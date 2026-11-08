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ヴェルダー・ブレーメンのFWニクラス・フュルクルクが、土曜夜に行われたVfBシュトゥットガルト戦でチームが0-1の惜敗を喫した後、大きな波紋を呼んだ。試合を前に絶好調だったベテランFWは、試合後の取材対応で話題がピッチ上のプレーから離れると激怒した。

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ヴェルダーの中心選手、苛立ちが爆発

ブレーメンがシュトゥットガルトに敗れた後、フュルクルクに愛想よく受け答えする余裕はなかった。ブンデスリーガの得点ランキング首位として試合に臨んだ33歳だったが、見事な7試合連続得点記録はMHPアレーナで突然途絶えた。敗戦はストライカーに重くのしかかり、予定されていたZDFの『アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ』への出演で、注目を浴びることになった。

リポーターのフロリアン・ツシードリヒが、話題をフュルクルクの最近の代表選出へ移そうとしたことで、緊張は高まった。1年以上ぶりにドイツ代表へ再招集されたFWが、新体制の下でプレーする機会を心待ちにしていると考えた人は多かった。しかし、リーグ戦の結果を受けた感情がまだ収まらない中、その質問のタイミングは明らかに適切ではなかった。代表選出の意味を問われたフュルクルクは、「少しは配慮してほしい。僕らは試合に負けたばかりだ。今はそのことを考えていない」とZDFに語ったと、スカイ・ドイツが伝えている。

フュルクルク、代表の話題を拒否

フュルクルクは、今後のセルビア、オランダとのネーションズリーグの試合について、今はまったく考えていないと強調した。チームは敗戦に値しないプレーをしたと放送局側に説明しようとする中、その苛立ちは明らかだった。自身の招集という個人的な成果によって、その夜のチーム全体の失敗だと捉える結果がかすむことを望まなかった。

「今はその話に興味がない。失礼なことは言いたくないけど、僕らはいい試合をしたのに、シュトゥットガルトに1-0で負けたばかりなんだ。来週のことは考えていない。今はその話に興味がない」と、きっぱり述べた。

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インタビューは突然終了

代表について話したくないとフュルクルクが明確に伝えたにもかかわらず、ツシードリヒは最後にもう一度、その話題で質問を重ねようとした。これがフュルクルクの我慢の限界となった。これ以上聞く必要はないと判断したヴェルダーの選手は、詳しい説明を待たず、カメラの前の居心地の悪い状況から離れる行動に出た。「いや、結構です。チャオ」と言い、マイクをテーブルに置いた。

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明らかに苛立っていたものの、最後は礼儀を守ってリポーターと握手し、インタビューの場を去った。突然の退席にスタジオの出演者と視聴者は驚き、今季ここまでで最も気まずい試合後のやり取りの一つとなった。

ドイツ代表復帰までの長い道のり

長く代表から遠ざかっていたフュルクルクの復帰は、ドイツサッカー界で大きな話題となっている。最後に代表に関わったのはユリアン・ナーゲルスマン監督の下での2025年9月。一方、ドイツ代表として最後にピッチに立ったのは、2025年6月のネーションズリーグ・ファイナルフォーだった。同大会では、フランスに0-2で敗れた3位決定戦に出場した。

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代表での得点記録も注視されており、最後に得点したのは、ハンガリーに5-0で快勝した2024年9月までさかのぼる。国際舞台では得点から遠ざかっているものの、今季の国内での好調ぶりは明白だ。フュルクルクはヴェルダー・ブレーメンで公式戦わずか10試合に出場してすでに12得点。週末のシュトゥットガルト戦では無得点に終わったが、依然としてリーグ屈指の決定力を持つ選手であることを示している。