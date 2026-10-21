というのも、シュポルト・ビルトによると、レヴァークーゼンは移籍期間中、実は4選手の獲得を望んでいた。そのうち1人を除く全員が、9月にはユルゲン・クロップの選ぶ44人の代表メンバーに招集されたという。

しかし、インテル・ミラノのセンターバック、ヤン・アウレル・ビセックは高額すぎた一方、マリック・チャウ（ニューカッスル・ユナイテッド）には断られた。また、7月15日までは3650万ユーロの契約解除条項によって獲得可能だったアンジェロ・シュティラーにもレヴァークーゼンは関心を寄せていたようだが、シュトゥットガルトの中盤の司令塔もバイヤーに断りを入れた。

シュポルト・ビルトによると、その理由は、シュティラーがシュトゥットガルトでチャンピオンズリーグを戦うことを望んだためだ。レヴァークーゼンが戦うのは「ヨーロッパリーグにすぎない」。ただ、シュティラーには9月にクロップからの招集の連絡はなかった。クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下でも立場は決して安泰ではなかったが、それでもワールドカップのメンバーには入っていた。

バイヤー・レヴァークーゼンはユリアン・ブラントの復帰を望んでいた？

同紙によると、夏にはシュティラーに加え、左右の攻撃的なポジションの候補としてクリス・フューリッヒの獲得も真剣に検討されていた。1900万ユーロの契約解除条項は、おそらく障害にはならなかった。

しかし、ジモン・ロルフェスらスポーツ部門の首脳陣は、オリンピック・リヨンから3000万ユーロでアフォンソ・モレイラを獲得し、サウジアラビアからムサ・ディアビを2500万ユーロで呼び戻すことを選んだ。フューリッヒは、クロップ指揮下での最初の代表戦となったオランダ戦に出場した。

さらに、バイヤーのCEO、フェルナンド・カーロはユリアン・ブラントの復帰を内部で強く推していたというが、決定権を持つ人々の過半数の支持は得られなかった。ロルフェスは、BVBとの契約が夏に満了したブラントについて、すでに3月の時点で獲得の可能性を言葉で否定していた。

「そのポジションにはイボ・マザという素晴らしい選手がいる。彼は今後数年で見事に成長するだろう。だから、ユリアンが我々の獲得候補になることはない」。ロルフェスはSport1の番組『ドッペルパス』でそう明言した。

ブラントはその後、夏に移籍金なしでアヤックス・アムステルダムに加入し、公式戦14試合ですでに目を見張る8ゴールを記録している。それでも、クロップから代表への招待は受けていない。30歳のブラントが最後に代表戦に出場したのは、ほぼちょうど2年前のハンガリーとの1-1の試合（11月19日）だ。

バイヤー・レヴァークーゼン：アイヒホルンとカルブレスはクロップ率いるドイツ代表入りを果たせるか？

現在もチームには、レヴァークーゼンをめぐる代表選出の議論を少し落ち着かせ得る候補が3人いる。ただ、クロップがドイツ代表の再出発に際し、元主将ロベルト・アンドリッヒを再び候補に入れるかどうかは疑わしい。レヴァークーゼンでは控えに甘んじているためだ。

一方、レヴァークーゼンの現在のドイツ代表入りへの期待は、モントレル・カルブレス、そして何よりケネット・アイヒホルンにかかっているだろう。才能豊かな守備的ミッドフィルダーのアイヒホルンは、夏にヘルタ・ベルリンから注目を集める移籍を果たして以来、代謝疾患で離脱しているが、年明けにはチーム練習に全面復帰する見込みだ。ドイツ代表のそのポジションを、将来アイヒホルンが担うかもしれない。

カルブレスは昨季、年明け後に予想外のブレイクを果たし、シーズン後半戦には右ウイングのレギュラーとなった。19歳の彼はトップ下に加え、右ミッドフィルダーと右サイドバックでもプレーできる。いずれもドイツ代表ではポジション争いがあるが、とりわけ右サイドバックは何年も前から大きな課題となっている。

クロップはまず、そのポジションでフライブルクのフィリップ・トロイを起用するだろう。25歳のトロイはネーションズリーグ4試合のうち3試合で90分間プレーし、なかなかの好印象を残した。その後に続く選手たちの争いは、まったくの横一線だ。ただし、カルブレスは8月初めのセビージャFCとのテストマッチで重い足のけがを負い、2カ月間離脱した。それでも10月半ばにはチーム練習に復帰している。