バイエルン・ミュンヘンのMFジャマル・ムシアラが直前で欠場を強いられた。「ウォーミングアップ中に太ももに張りが出た」と RTLの実況を務めるヴォルフ・フス氏が説明。 Bildもムシアラに筋肉系の問題があったと報じた。

これにより、23歳の突然の欠場が、この夏の準備期間中に公になった本人の病気と関係しているのではないかとの懸念は否定された形だ。「それは私の頭にもよぎった。少しショックだった」と、歴代最多代表のローター・マテウス氏はRTLの解説者としてムシアラの欠場について語っていた。

DFBチームの先発でジャマル・ムシアラの代役を務めるのは誰か？

この司令塔は神経学的な機能障害を患っており、一時的に短時間の欠神発作が起こる可能性がある。8月に行われたバイエルンのRBライプツィヒ戦と1. FCハイデンハイム戦では、こうした欠神発作がそれぞれ2度あり、ムシアラはピッチ上で倒れていた。

その後、この病気の治療のための投薬量は再び引き上げられ、直近では問題は起きておらず、ムシアラは直近のバイエルン公式戦3試合のうち2試合で先発出場していた。チャンピオンズリーグ初戦のボデ／グリムト戦での5-0の勝利でも、先週金曜のブンデスリーガでのウニオン・ベルリン戦7-0の勝利でも、ムシアラは得点を決めていた。

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かつての調子を取り戻す途上にあるこの代表46試合出場のMFは、今度は木曜のクロップ監督によるDFBデビュー戦、オランダ戦で次の一歩を踏み出したいと考えていた。だが、ウォーミングアップ中の筋肉系の問題がそれを阻んだ。おそらく予防措置として、クロップ監督はムシアラを起用しなかった。代わって1. FSVマインツ05のナディーム・アミリが急きょ先発メンバーに入った。