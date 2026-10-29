ヴォルフスブルクに3-2で勝利した翌日に行われる検査で、トロイの状態がようやく明らかになる。負傷につながった場面はハーフタイム直前に起きた。39分、トロイはヴォルフスブルクのクレイトンとの競り合いの後、負傷してピッチに倒れ込み、すぐにベンチへ交代が必要だと伝えた。

SCフライブルクのシュスター監督は試合後、「詳しいことをお伝えするには、明日の検査を待たなければなりません。ただ、今のところは不幸中の幸いだったかもしれないという様子です」と語った。重傷ではないとの診断に期待がかかる。フライブルクには、体力的に厳しい日程が始まるからだ。

フライブルクは次の土曜日、15時30分からFCアウクスブルクと敵地で対戦。その翌週の木曜日には18時45分から、トルコのトラブゾンでカンファレンスリーグの試合に臨む。そして代表ウィーク前の連戦は、日曜日の17時30分から行われるウニオン・ベルリンとのホームゲームで締めくくられる。8日間でこなす公式戦3試合に向け、シュスター監督にはレギュラーのサイドバックであるトロイが必要だ。

トロイがフライブルクの戦いにとってどれほど重要かは、数字にも表れている。シュスター監督は公式戦12試合で右利きのトロイを起用。ブンデスリーガ開幕戦でヴェルダー・ブレーメンに4-1で勝利した試合を除き、トロイはすべて先発し、安定したプレーで信頼に応えてきた。

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フィリップ・トロイ、ユルゲン・クロップ監督の下でこれまで3試合にフル出場

このDFの成長は、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督の目にも留まった。クロップ監督は9月、フライブルク所属のトロイを初めて代表に招集。トロイは数少ない選手の一人として、オランダでの1-1、セルビアに2-0で勝利した試合、ギリシャでのスコアレスドローの計3試合で、いずれも90分間プレーした。

だが今、トロイは間の悪いタイミングで足止めを余儀なくされる恐れがある。クロップ監督は11月5日（木）、ネーションズリーグの次の2試合に向けたメンバーを発表する。11月13日にはベオグラードでセルビアと、11月16日にはベルリンのオリンピアシュタディオンでオランダと対戦する。

クロップ監督は9月に44人の大規模なメンバーを招集したが、今回は23人に絞る。トロイが代表の座を守れるかどうかは、医師による診断結果にかかっていそうだ。