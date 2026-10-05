新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップは、時に魔術師、あるいは救世主とまで描かれてきた。予感していたことではあったが、いまやはっきりした。クロップを招へいすれば、突然また世界のトップに返り咲ける――そんなに簡単な話ではやはりない。ひとまず安心材料として言えるのは、かつての所属クラブであるボルシア・ドルトムントやリヴァプールでも、そう簡単ではなかったということだ。あの記憶に残る成功マシンを自らの好みに合わせて形作るまで、そこでも時間は必要だった。

最初の代表ウィークを終えたクロップの戦績はこうだ。オランダで非常に幸運な引き分け、ギリシャ戦での不必要なホーム黒星、極めて低調なセルビア相手の快勝、そして最後は大きく支配しながらもギリシャで0-0。 ネーションズリーグ準々決勝進出は遠く離れている。ちなみにユリアン・ナーゲルスマンは2024年にはこれを難なく成し遂げており、その時のドイツは最終的に準決勝で後の優勝国ポルトガルに敗れた。

ただ、その後のナーゲルスマン体制のDFBチームはW杯の惨事まで一貫して下り坂をたどった。 それと比べれば、クロップの下での最初の4試合でこのチームはより闘争的でフィジカル色の強い姿を見せ、時には小競り合いも織り交ぜた。さらに、クロップが重視するゲーゲンプレスは試合を追うごとにより明確になっており、ここにこそ代表監督としての船出におけるおそらく最大の発見がある。人選の面ではクロップはあらゆる可能性に開かれている一方、戦術面では交渉の余地がないように見えるのだ。

4試合に向け、彼は一部重なりのある2つのメンバーリストで44人を招集し、そのうち36人を起用した。そこには10人のデビュー組も含まれている。その一方で、ほかのすべてのドイツ人選手に対しても扉は「大きく開かれている」と、クロップはあらゆる機会に強調している。誰にでも参加のチャンスはある、というのがメッセージだ。ただし、加わりたいなら理解しておかなければならない。プレーするのは、ゲーゲンプレスとサイドからの速攻に重点を置いた、クロップおなじみの4-3-3システムの中で、ということだ。

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クロップはキミッヒ論争を終わらせ、新たな論争を呼んだ

とりわけ興味深いのは、中盤でのポジション争いだ。ここ最近のDFBチームは、たいていダブルボランチで戦ってきた。対してクロップは、2人のインサイドハーフと1人の低い位置のゲームメーカーを置く。まずこのポジションを託されたのは、就任後最初の決断として右サイドバックから中央へ移された主将ヨシュア・キミッヒだった。 ホームでのギリシャ戦で不運なパフォーマンスに終わった後、キミッヒは予定通り――ただし本人の意思に反して――チームを離れなければならなかった。

その後を引き継いだのが、バイエルンでのチームメートでもあるアレクサンダー・パブロヴィッチで、説得力ある出来を見せた。キミッヒの今後の役割を巡る議論が起きるのは当然だったが、クロップはそれを十分にコントロールできず、さらにいくつかの軽口めいた発言――「ヨーにはこう言える。何度も聞けば聞くほど、欲しいものを手にできる可能性は低くなる」――によって、むしろ議論を強めてしまった。結局のところ、クロップはこの代表ウィーク前に1つのキミッヒ論争（右サイドバックか中央か？）を終わらせた一方で、まったく新たなキミッヒ論争（そもそもまだ必要なのか？）を引き起こした。

最初のキミッヒ論争が再燃していない理由は、一方でフィリップ・トロイにある。フライブルクの25歳右サイドバックの招集と、ここまで与えられてきた役割は、DFBチームにおけるクロップ最初の魔法と見なされている。トロイは唯一の選手として3度先発し、そのたびに堅実から良好なパフォーマンスを見せた。ドイツの長年の問題ポジションを長期的に解決するポテンシャルを持っている。

奇妙だが事実として、11月13日の次戦セルビア戦で先発の座がこれほど確実な選手は、デビュー組のトロイくらいかもしれない。ほぼすべての他のポジションでは、逆にポジション争いは完全に開かれているように見える。

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DFBチーム：中盤はぜいたくな選択肢、FWは手薄

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンは、クロップによって事前に暫定的な正GKに指名されていた。だが、アムステルダムでの唯一の出場では、34歳は天才と狂気の間を揺れ動いた。11歳年下のヨナス・ウルビヒは2試合でより良い印象を残し、無失点で終えた。問題は、バイエルンでは控えにすぎないことだ。

センターバックでは、これまでの主力組にプレッシャーがかかっている。ヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックはオランダ戦で不安定だったが、それ以外の試合ではドイツはより安定して守った。とりわけヤン・アウレル・ビセックとマリック・ティアウが好印象を残した。

中盤の競争は、キミッヒとパブロヴィッチだけにとどまらない。フロリアン・ヴィルツ、トム・ビショフ、フェリックス・ヌメチャ、現在負傷中のジャマル・ムシアラ、さらにクロップが目立って称賛したバンバセ・コンテを含む複数のデビュー組までおり、代表監督は2つのハーフスペースのポジションでもぜいたくな選択に悩まされている。リヴァプールでつまずいていたヴィルツを復活させたことは、トロイの発掘と並ぶクロップの2つ目の大きな成果だ。ギリシャでは、この23歳が主将まで務めた。

ウイングでは、特にデビュー組のデリー・シェルハントが今後の起用に向けてアピールした。 それに対して、センターフォワードの顔ぶれはやや乏しく映る。主力のカイ・ハフェルツはオランダ戦で短時間出場した後、負傷によりチームを離れた。代役を務めたユネス・エブノウタリブ、ニック・ヴォルテマーデ、ヨナタン・ブルカルトはいずれも期待外れだった。

象徴的なのは、ドイツが4試合中3試合で明確に主導権を握り、合計74本のシュートを放ちながら、決めたのはわずか3ゴールだったことだ。しかもそのすべてが中盤の選手によるものだった。いまストライカーとしての期待は、刺激的なU21のFWパリス・ブルナーとニコロ・トレゾルディに向けられている。もっとも、今回は招集されなかったデニズ・ウンダフについて、クロップが考えを改める可能性もある。