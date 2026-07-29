ユルゲン・クロップには、そのポジションに補強の必要がある。2部リーグ選手がDFBチームでのキャリアに「取り組んでいる」

ユルゲン・クロップは、今後はヨシュア・キミッヒを代表チームで中盤の中央で起用する見通しで、それに伴って右サイドバックの代役を必要としている。ここ数年、そのポジションで有力な候補はほとんど現れてこなかった。クロップが近いうちに若い才能をテストする可能性は十分にあり、ラファエル・ピント・ペドロサもその1人かもしれない。

2部のカールスルーエSCに所属する18歳の逸材は、ドイツ代表の世代交代を見据える中で、今後の右サイドの候補としてここ数週間にわたって繰り返し名前が挙がっていた。

「そのことはやはり気になっている。そうでないと言えばうそになる」と、彼はSkyで語った。「もちろん、それは夢です。そのために間違いなくすべてを尽くし、ピッチで全力を出します。もしその時が来るなら、とてもうれしいです」

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ピント・ペドロサはドイツU-19代表でEURO決勝進出を果たした

この夏、ピント・ペドロサはドイツ代表の一員としてU-19欧州選手権に参加した。DFBチームは決勝でスペインに敗れて準優勝に終わり、ピント・ペドロサは右サイドバックのレギュラーだった。それ以前には、ドイツのU-17代表とU-18代表でもプレーしていた。

KSCでは、ピント・ペドロサは約2年前にブンデスリーガ2部でデビューした。現在はすでに3シーズン目となるプロシーズンに向けて準備を進めている。昨季は時期によっては主力としてプレーし、右サイドではさまざまなポジションを務めた。4バックのクラシックな右サイドバックから、3バックのシステムにおけるウイングバック、さらに右ミッドフィルダーまでこなしている。

クロップは就任会見で、代表では4バックを採用する考えを明かした。代表監督としての初陣は9月末、ネーションズリーグのアウェーでオランダと対戦する。その直後にはセルビア戦、さらにギリシャとの2連戦が続く。