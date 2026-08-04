7月24日、その時が訪れた。ユリアン・ナーゲルスマン前監督の下で、パラグアイに敗れてベスト32で姿を消すという惨憺たるW杯の直後、ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督として、極めて大きなメディアの注目を集める中でお披露目されたのだ。その失敗は早々に過去のものとされるべきであり、クロップは自信をみなぎらせながら、代表チームだけでなく、もしかすると国全体を再び正しい軌道に乗せたいとまで語った。そのためには、彼の見立てでは総力戦が必要となる。そして、近年の主要大会でたびたび大きな失望を残してきたDFBチームには新たなアイデアも求められる。「私が見ているフィールドプレーヤーは57人いる」とクロップは明かした。その1人にフィリップ・トロイが入っている可能性は、かなり高いはずだ。

というのも、SCフライブルクに所属する25歳は、ポジション面だけを見ても新監督にとって非常に興味深い存在になり得るからだ。トロイはキャリアを一歩ずつ慎重に積み上げ、今では来季2シーズン連続で欧州の舞台に立つスポルト・クルブで、文句なしのレギュラーとなっている。前季の欧州遠征では、トロイを擁するフライブルクは少なくともアストン・ビラとのヨーロッパリーグ決勝まで勝ち進んだ。少なくともドイツ代表の有力候補になるだけの実力を、トロイは備えている。しかも彼は右サイドバックだ。まさに近年のドイツ代表監督たちを最も悩ませてきたポジションの1つでプレーしているのである。

「ドイツにはサイドバックのポジションにそれほど多くの選択肢があるわけではない」と、トロイはkickerで自らを取り巻く競争状況を現実的に整理した。選択肢が非常に限られていたことで、ユリアン・ナーゲルスマンはまたしてもジョシュア・キミッヒを右サイドバックに回した。DFB副主将はFCバイエルン・ミュンヘンでは守備的MFでしか起用されていないにもかかわらず、だ。そして最終的にパラグアイ戦がうまくいかなかったことで、キミッヒはそのポジションから外され、中盤中央へ移された。そこはファン、チームメート、専門家がいずれも彼をより見たいと考えている場所でもある。

右サイドバックの選択肢不足によって、それまではナーゲルスマンの視点では不可能だった。だが、まさにその代替案が今、ユルゲン・クロップにとってフィリップ・トロイという形で開けるかもしれない。「いつの日か胸に鷲を付けてピッチに入るのが自分の夢だというのは、隠し事でも何でもない」と、トロイはSkyで打ち明けた。

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そのフライブルクの選手は、ある意味で、クロップが大きく育て上げた元ドルトムントの愛弟子を思わせる。ケビン・グロスクロイツだ。彼は人手不足の際、2013-14シーズンのドルトムントで本職は攻撃的な選手でありながら、突如として右サイドバックを務めることになった。そしてその役割を見事にこなし、ブラジルW杯のメンバーにまで選ばれた。もっとも、大会で代表監督ヨギ・レーブに起用されることはなかったが。高い献身性、衰えを知らない走力、そして強靭なフィジカルで、クロップの下でグロスクロイツがドルトムントで輝いただけでなく、フィリップ・トロイもまた昨年、スポルト・クルブで輝きを放った。つまり、新たなドイツ代表監督がこのポジションで非常に重視しているとみられる資質を、彼は備えているのだ。

フィリップ・トロイは一歩ずつ上へとのし上がっている

「代表まではまだ少し距離があると分かっている」と、トロイは3月末にkickerで語っていた。だが、その距離は今ではさらに縮まっているはずだ。3年半前、胸に鷲を付けたユニフォームは、トロイにとってまだほとんど手の届かない夢だった。キャプテンとしてプレーしていたのはスポルト・クルブではあったが、それは3部リーグのセカンドチームに過ぎなかったからだ。2023年夏に今後の進路を決める段階になると、トロイはブンデスリーガのトップチームに昇格しても出場機会の見込みが乏しい控え選手として残る道ではなく、移籍を選んだ。移籍金50万ユーロで、2部のFCザンクト・パウリへ加わったのだ。次なるステップアップ。熟考の末に選び抜かれた道だった。ハンブルクのクラブではすぐに昇格を果たし、ザンクト・パウリが残留を決めた2024-25シーズンもブンデスリーガで戦った。

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ブンデスリーガの選手となった2025年、次のステップが訪れた。そしてその行き先は古巣フライブルクだった。「フィリップは素晴らしい成長を遂げたし、彼の復帰を本当にうれしく思っている」と、SCフライブルクのスポーツディレクター、クレメンス・ハルテンバッハは語った。下部組織育ちのトロイを呼び戻すため、フライブルクは550万ユーロを支払った。2年前に彼の移籍で手にした額の11倍にあたる金額だ。結果的にそれは価値ある投資となるはずだった。というのも、25歳の市場価値は今や1500万ユーロに達しているからだ。「ここ数カ月の流れには本当に満足している。でも、自分は常にハングリーだ」と、トロイはkickerに語っている。

そして、まさにそのハングリーさこそ、過去がこれ以上ないほど明確に示してきたように、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが選手たちに求めるものだ。今後、代表チームでもそれは変わらないだろう。さらにフィリップ・トロイは右サイドバック問題も解決できる可能性があるだけに、9月に次の一歩を踏み出し、ドイツ代表でプレーするという夢を実現しても何ら不思議ではない。ユルゲン・クロップはその時、ネーションズリーグの今後の戦いに向けた26人のメンバーを発表する。そしてフィリップ・トロイは、その座を争う有力候補の1人だ。