ユルゲン・クロップが9月にドイツ代表監督として初めてのメンバーを発表する際には、多くの興味深い問いにひとまず答えが示されることになる。W杯での惨事を受けて辞任したユリアン・ナーゲルスマンの下で過ごした2年半強と比べ、ドイツ代表の顔ぶれはどう変わるのか。ひとまず招集されなくなるのはどの選手か。クロップはどの選手を新たに加え、ドイツサッカーの看板である代表チーム再建において重要な役割を託すのか。

ロッコ・ライツは、その最後の問いに対する答えの中にぜひ自分の名前を見つけたいと思っているだろう。「誰にとっても、いつか代表選手になることは目標だと思う。それは自分のリストにも入っている」と、ライツは新天地RBライプツィヒでの正式なお披露目の場で最近語った。ここで、このMFのボルシアMGからザクセン勢への移籍がすでに3月にまとまっていたことを踏まえれば、クロップがライツを決して悪く評価していないのはすぐに分かる。

というのも、ライツのライプツィヒ移籍が決まった時点では、その4カ月あまり後にクロップが代表監督になるとはまだ考えられていなかったからだ。当時59歳のクロップはレッドブルのグローバルサッカー責任者であり、その立場でライツをRBへと導くうえで中心的な役割を果たしていた。24歳の激しいプレースタイル、スプリント能力、そしてチームのために最後のシャツまで差し出すような情熱的な献身性は、伝えられるところによればクロップに強い印象を与えている。全力疾走のフットボールを体現するライツは、休むことを知らないライプツィヒのスタイルに非常によく合っている。だからこそ新たなDFB指揮官は彼をライプツィヒに呼び寄せたのであり、同じ理由から今度は代表の中盤センター候補としても注視している可能性がある。

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明らかなのは、クロップがDFBチームで再建を進めるべき立場にあり、またそうすることを認められているということだ。そのことを最初から対外的にも明確に打ち出し、後退をあえて受け入れ、場合によっては大きな大会のいくつかを大げさな優勝宣言なしに移行期の一部として捉えることが、フットボールドイツの新たな実力者にとって重要だとみられる。「才能はある。だが、選手たちが対処できる期待値を作り出さなければならない」と、クロップはW杯決勝をめぐるMagentaTVでの解説者として、DFBチームの将来について強調していた。就任会見では、57人のフィールドプレーヤーをメモしているとクロップは語った。名前は明かさなかった。

ユルゲン・クロップはDFBチーム再建でロッコ・ライツを重用するのか？

ライツの例に落とし込むと、こういうことになる。クロップが移籍金2000万ユーロで彼をライプツィヒに連れてきたことからも明らかなように高く評価しており、自身のチームが求める非常に強度の高いプレーに適していると見ているのであれば、ライツは再建の1ピースとなる選手の一人になり得る。その大前提は、ライツがライプツィヒで定位置をつかみ、移籍をめぐる一部複雑な状況にもうまく対処することだ。

モンヘングラートバッハでは、7歳の頃からスパイクを履いてきた心のクラブであることもあり、よりによってRBへ移籍したことで、彼がかなり厳しい目を向けられているのは周知の通りだ。「ここを望む者が、決して我々のキャプテンであってはならない」。ライツの移籍が明るみに出て数週間後の4月、グラートバッハのライプツィヒ遠征では、ボルシアのファンカーブにそんな横断幕が掲げられた。こうした移籍に反発するサッカーロマンがあるにせよ、この一歩には相当な自信が必要だったことは評価すべきだろう。しかも失敗した際の落差がプレッシャーを高める。ライツがライプツィヒでうまくいかなければ、古巣の地元から嘲笑を浴びるのは確実であり、しかも新天地での開幕戦の相手は、よりによってグラートバッハなのだ。

さらにもう一つの変数もある。ライツが今春に獲得された際、RBのベンチに座っていたのはまだオレ・ヴェルナーだった。新たな指揮官マルティン・デミチェリスがこの元グラートバッハの選手をどこまで評価しているかは、まだ見えてこない。もっとも大枠で見れば、走力と対人戦の強さ、ボールを持たない局面でのアグレッシブさ、そしてボール保持時の無駄のないプレーという点で、ライツはライプツィヒのサッカーに理想的な人材に映る。去ったシャヴェル・シュラーガーの後継者として想定されており、タイプ的にも非常によく似ている。

クリストフ・バウムガルトナーが10月末まで負傷離脱すると見込まれているため、ライツは来季序盤の数週間でニコラス・ザイヴァルト、あるいはアサン・ウエドラオゴと並ぶ中盤センターの一角として存在感を示すことができる。もちろん、その前提は本人が万全であることだ。重い感染症によって昨季終盤はすでに戦線離脱しており、その症状は直近2カ月間もしつこく続いていた。「気分はいいし、数値もいい。週を追うごとに一歩ずつ前進している」とライツは前向きな姿勢を示したが、RBではまず個別の調整メニューからスタートしなければならなかった。

ロッコ・ライツはユルゲン・クロップの下で代表選手になるのか？ 競争は熾烈だ

個人的な目標として、ライツはできるだけ多くのゴール関与を記録することを掲げている。特にこの2年間、自身のプレーにあまりにも欠けていた要素だからだ。もちろん、その先にはクロップへの推薦状となるような働きも見据えている。U-21ドイツ代表では、ライツは2025年欧州選手権予選で中心選手へと成長し、昨夏の本大会でも絶対的な主力だった。ドイツは準優勝を果たし、その中でライツは何度も圧巻のパフォーマンスを披露。何よりも、強度の高いランを次々と繰り出し、ピッチのあらゆるエリアを耕すかのように走り回るほぼ尽きることのない能力で輝きを放った。

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EURO2024の前には、ライツはすでにA代表の空気を味わっていたことでも知られる。一時はブラヤン・グルダとともにトレーニングを補完し、そこでしっかりと仕事をこなし、2024年6月初旬のウクライナ戦（0-0）ではメンバー入りも果たした。ただ、初キャップはいまだ実現しておらず、それをクロップ体制の下で変えたいところだ。そして代表監督交代が彼に追い風となる一方で、アンカーやインサイドハーフのポジション争いが非常に激しいというのもまた事実である。

クロップは中盤センターで、FCバイエルンで非常にうまく機能しているヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチのコンビを採用する可能性がある。さらにライツは、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）、新たなクラブメートのウエドラオゴ、トム・ビショフ（FCバイエルン）、アントン・シュタッハ（リーズ・ユナイテッド）、アンジェロ・シュティラー（VfBシュトゥットガルト）ら、すでにDFB内でより地位を築いている実力者たちとも争わなければならない。加えて、ケネット・アイヒホルン（バイヤー・レバークーゼン）やノエル・アセコ（フランクフルト）のような、しがらみのない大きな才能もいる。クロップがDFB再始動にあたり、彼らを将来の柱として明確に育て上げる可能性もある。

そうした中でも、ライツはとりわけクロップとの特別なつながりがあるという点で、やはり候補に挙がる存在だ。決定的なのは、新代表監督が数カ月前に彼をRBライプツィヒへ連れてきた理由でもあるその資質を、新天地でどこまでピッチ上で示せるかにある。少なくとも、前述の57人の中にはライツも入っているはずだ。