ユルゲン・クロップが、ドイツ代表に招集されるために何が必要かを率直に明かした

ユルゲン・クロップ監督はドイツサッカー連盟と協議を行ったと認めた。同監督はMagenta TVの生放送で明かした。Sky Sports Germanyは金曜の朝、クロップが連盟と話し合ったと報じていた。

その前、金曜日にはユリアン・ナーゲルスマンが代表チームを去ることを決断。2028年半ばまでの契約が残っていたが、代表監督を続投しない。

RBライプツィヒやバイエルン・ミュンヘンで監督を務めた彼は、パラグアイにPK戦で敗れ16強止まりだったW杯の責任を取った。

クロップは金曜夜、「話し合いはあった。事態は急速に進んだ。ユリアンが辞任し、DFBが後任を探し、私と話をしている」と認めた。

ただし就任は未確定で、「レッドブルとの契約があり、まだ時間が必要だ」と説明した。

「オリバー・ミンツラフとも話し合う必要がある。彼は私の雇用主だ。すでにいくつかの点について話し、反対はしないだろうと予想している。私はそこで19か月在籍し、非常に密度の濃い期間だった」とクロップは続けた。

「準備はできている。話し合いが始まれば頭はフル回転だ。ドイツ代表には根本的な変革が必要だ」と、リヴァプールやボルシア・ドルトムントを率いた経験を持つ元監督は語った。



