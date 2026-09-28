ユルゲン・クロップが、ドイツの痛恨の敗戦の絶対的な戦犯として1人の男を名指しした

ユルゲン・クロップ監督は日曜夜、ドイツがギリシャに0-1で敗れたことを受け、自らの非を認めた。代表監督によれば、この敗戦は完全に自身の責任だという。

バイエルン州アウクスブルクのWWKアレーナで行われた日曜夜の一戦で、ドイツはギリシャに敗れた。後半かなり遅い時間帯、コースが変わったシュートがドイツを沈めた。

試合後、クロップ監督は会見で明確に語った。就任したばかりの代表監督は選手たちへの批判を許さず、責任を問うなら自分に向けるべきだとした。

「それもプロセスの一部だ。もちろんそうだ。先発メンバー、構成、多くの交代、そのすべては100パーセント私の責任だ」と切り出した。

「だからといって落ち込んで、私たちはひどく悪いと言う理由はない。そんなことはない。同時に、私たちは自分たちが望むほど良いチームにもまだなっていない」とクロップ監督は続けた。

クロップ監督は、ドイツの敗戦について自分以外に責任を負う者はいないと考えている。「誰かを批判したいのなら、私を批判してほしい。選手たちはそっとしておいてくれ」と締めくくった。

ドイツはクロップ監督の初陣でも勝利を挙げられなかった。木曜夜にはヨハン・クライフ・アレーナでオランダ代表と1-1で引き分けている。

ドイツは来週、ネーションズリーグでなお2試合を戦う。ホームでセルビアと対戦し、アウェーではギリシャと戦う。現在、同国はグループ3位につけている。