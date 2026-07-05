ユルゲン・クロップが監督として復帰し、代表監督に就任する

日曜朝、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ドイツ代表新監督探しに動きがあった。ユルゲン・クロップ氏が、退任したユリアン・ナーゲルスマン氏の後任となる。

ドイツサッカー連盟（DFB）は先にナゲルスマン監督の退任を発表し、後任についてクロップ氏と早急に協議すると表明していた。

現在59歳の同氏はテレビ解説者とレッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者を務めており、代表チームへ移籍できる条項を契約に盛り込んでいると報じられている。

DFBは「クロップ氏と代表監督就任について協議し、本人も受諾の意向を示している」と説明した。

ロマーノ氏によると、クロップ氏はDFBと合意に達した。長期契約やプロジェクト内容、RBグループからの退任手続きは調整中だが、新監督就任は確実だ。

これによりレッドブル・グループでのクロップのポストは空く。後任にはオリバー・グラスナーが検討されたが、彼はすでにノッティンガム・フォレストへの就任が決まっている。

FSVマインツ、ボルシア・ドルトムント、リヴァプールに続き、クロップは監督として4つ目のポストに就く。彼は以前Magenta TVで「ドイツ代表では根本的な変革が必要だ」と語っていた。



