ユルゲン・クロップが痛烈批判「そんなことで金を稼いでいるなんて、本当に情けない」

ユルゲン・クロップは木曜午後、ドイツ代表監督として初の招集メンバーを発表した。そこにはいくつかのサプライズがあったが、もはや完全なサプライズではなかった。

クロップはネーションズリーグの試合に向けて、とりわけマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンを選出した。その後、このGKはアヤックスへ戻り、他のGKたちが代表監督にアピールする機会を得ることになる。

クロップの招集メンバーにおける最大のサプライズは、SVエルフェアスベルクのフェリックス・カイデルだった。この右サイドバックはドイツ最高峰でまだ4試合しかプレーしていないが、ドイツ代表の招集メンバーに初めて名を連ねた。

とはいえ、この選出もまったくの青天の霹靂というわけではなかった。というのも、水曜日の時点で『BILD』と『Kicker』が、カイデルがクロップに招集される見込みだとすでに報じていたからだ。

ボルシア・ドルトムントやリヴァプールなどで指揮を執った元監督のクロップは、自身の招集メンバーがメディアに漏れる動機をまったく理解できないという。「招集される選手のリストをリークして金を稼ぐなんて、本当に情けないことだ」

「私はカイデルと、情報がすでに漏れていたこと、そしてその後の17時間が彼にとってどういうものだったかについて話した。かなり奇妙なことだからね。ちなみに、漏れたこと自体は気にしていない。ただ、情けないと思うだけだ。まあね」と、会見で締めくくった。

クロップは9月24日、ドイツがオランダ代表と対戦する一戦で代表監督としてデビューする。オランダ代表の対戦相手は、その後のネーションズリーグでもギリシャ、そしてセルビアとなる。