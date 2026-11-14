共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ドイツ代表はセルビア戦で大半の時間帯にわたって説得力のあるパフォーマンスを見せ、ネーションズリーグ準々決勝進出の可能性をつないだ。ベオグラードで3-1（前半2-0）の勝利を収めた一戦では、デビューを飾った選手がたちまち主役となった。ドイツ代表が長年欠いていた強みを、今後もたらす存在になるかもしれない。

さらに、主将ヨシュア・キミッヒが先発に復帰。中盤の舵取り役に入っても、連係が見事に機能することを証明した。一方、バイエルン・ミュンヘンに今夏加入した選手は、立場が厳しくなるかもしれない。金曜夜の試合から見えたことを振り返る。

ドイツ代表：遅れて迎えたデビュー戦でブラヤン・グルダが輝く

夏の終わりにドイツ代表の新監督として就任会見に臨んだ時点で、ユルゲン・クロップは自身の指揮下ではサイドを使った攻撃を再び重視する考えを示唆していた。前任のユリアン・ナーゲルスマンは、レロイ・サネやジェイミー・レヴェリングら、名目上のウイングを1人だけ起用することが多く、その代わりにジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツという創造性豊かなコンビにハーフスペースを使わせていた。クロップは攻撃の方向性について、早くから別の道を歩む意向を明らかにしていた。

「どんなチームも中央を狭くできる。現代のゲームメーカーはサイドでプレーする」とクロップは当時語った。近年、ドイツ代表の攻撃がしばしば停滞し、相手に読まれやすく見えた理由を的確に言い表した言葉だった。とりわけ守備を固める相手には、ドイツ代表は繰り返し苦戦してきた。パラグアイに敗れて敗退したワールドカップの試合は、その顕著な例だ。中央には十分な創造性がありながら、それを得点に結びつけるためのスピードと1対1の力が、端的に言えば欠けていた。

広告 広告

そのため、クロップ体制の最初の4試合では、攻撃的なサイドのポジションでさまざまな選手が試された。10月初旬の代表ウィークには、バイエルン・ミュンヘンのレナート・カール、ケルンのサイード・エル・マラ、フライブルクのデリー・シェルハント、ブレントフォードのケヴィン・シャーデ、バルセロナのカリム・アデイェミと、5人の異なる選手を起用。全員が良い片鱗を見せたものの、完全に納得させるまでには至らなかった。

Related Topics

そしてセルビア戦で、ブラヤン・グルダが待望のドイツ代表デビューを果たした。クロップは当初、ライプツィヒ所属のグルダを最初の招集メンバーに入れていたが、当時は腹筋の肉離れによって直前に計画が狂った。それ以前から指揮官は、「ストリートサッカー選手」と呼ぶグルダが自身の構想で大きな役割を担い、数年前から注目選手リストの最上位に置いていたと繰り返し強調していた。「彼はプレーを仕掛けるのが実にうまい選手で、まだその潜在能力を出し切っていない。その年齢なら出し切る必要もないが、非常に多くの好材料を示してきた」とクロップは語っていた。

大きな期待を背負って臨んだ22歳は、金曜夜の試合でその評価が確かなものだと鮮やかに証明した。グルダはドイツ代表のパスワークに何度も巧みに加わり、スピードを生かした素早い突破を試みた。対応にまったく手を焼く場面もあったセルビアの左サイドバック、ペタル・スカチェフに対しては、1対1も仕掛けた。前半には、そうしたスピードに乗ったドリブルからアシストが生まれていてもおかしくなかった。グルダの正確なクロスに合わせたカイ・ハヴァーツのヘディングが、無残にもゴールを外れていなければ、という場面だった。

広告

後半には50メートル以上を駆け抜ける見事な単独突破を披露。ペナルティーエリアの縁から放った、鮮やかで鋭いシュートを止めようのないコースに決め、自身のプレーをゴールで飾った。データサイトのOPTAによると、セルビア戦でグルダが試みた14回のドリブルのうち、成功したのは9回。過去10年間にドイツ代表でこの数字を記録したのは、わずか1度しかない。2022年ワールドカップでのジャマル・ムシアラで、その際にバイエルンのスターは13回のドリブルを成功させていた。

試合終了後、クロップはグルダのA代表デビュー戦を惜しみなく称賛した。指揮官は、このアタッカーが「驚異的な」パフォーマンスを見せたと評価。一方、なすすべのなかったスカチェフには同情を寄せるばかりだった。「あの左サイドバックは気の毒だったよ！」

Getty Images

広告

ドイツ代表：新たな中盤はヨシュア・キミッヒが入っても機能

少なくとも直近の2試合では、ドイツ代表にヨシュア・キミッヒがいないことは、さほど響いていないように見えた。主将は、ユルゲン・クロップ監督によってセルビアとの第1戦、ギリシャとの第2戦のいずれもメンバーに招集されず、両試合の中盤ではアレクサンダル・パヴロヴィッチ、トム・ビショフ、フロリアン・ヴィルツがトリオを組んだ。

3人とも、おおむね役割をうまく果たした。キミッヒに代わって守備的MFを務めたパヴロヴィッチと、ハーフスペースでプレーしたビショフ（代表出場はまだ2試合目）とヴィルツは、素晴らしい連係を見せた。象徴的だったのは、セルビアとの第1戦におけるビショフの先制点だ。ゴールポストの助けも借りつつ、3人の連係から生まれた。その後、ヴィルツが2点目を決めた。

広告

「僕たち3人はうまく通じ合えた」とビショフは語った。ヴィルツも、ビショフと一緒にプレーするのは「本当に、とても楽しかった」と話した。「彼はスペースの中でとても賢く動くし、ボールを扱うのも非常にうまい」。GKヨナス・ウルビヒも「パヴロとトムの連係は素晴らしく機能した。2人は試合をとてもうまくコントロールしていた」と評価した。

一方のキミッヒは、見守ることしかできなかった。バイエルンのチームメート2人とヴィルツがドイツ代表の試合で存在感を発揮する姿を目にしただけではない。その少し後には、例の専門家たちが再び姿を現し、31歳のキミッヒがドイツ代表のプレーに与える影響そのものに疑問を投げかけることにもなった。

広告

クロップも、セルビアとの第2戦を前にこの状況を明確に批判した。「若い2人の選手（パヴロヴィッチとビショフ、編集部注）のプレーを喜ぶのは当然だ。実際によくやったのだから。だが、そこから『では、キミッヒにとってそれは何を意味するのか？』という話になってしまうと、素直に喜ぶのは簡単ではない」と指揮官は説明し、強調した。「何も意味しない！ ヨー・キミッヒは素晴らしい選手だからだ。何も意味しないよ！」

そして案の定、金曜夜のベオグラードでバイエルン・ミュンヘンのキミッヒは自身の実力を示し、今後もドイツ代表にとってどれほど重要な存在になり得るかを見せた。いつものように、出場した全選手の中で最多のボールタッチとパス数を記録しただけではない。復帰してすぐに、ほぼすべての危険な攻撃が経由する、ドイツ代表のプレーの中心としても存在感を示した。端的に言えば、中盤は主将が入ってもうまく機能するようだ。

Getty Images

広告

ドイツ代表：左サイドバックの定位置争いは混戦

4バックの右サイドでは、ユルゲン・クロップはフィリップ・トロイを新たなレギュラーに定めたように見える。フライブルク所属のトロイはネーションズリーグ5試合のうち4試合で先発し、堅実なプレーを見せている。一方、左サイドバックの争いは近年にないほど開かれている。

理論上、指揮官には3つの選択肢がある。当初はナサニエル・ブラウンが明らかに最有力と見られていた。今夏、アイントラハト・フランクフルトからバイエルン・ミュンヘンに移籍したことも、その理由の一つだろう。少なくとも、オランダ、ギリシャとの最初の2試合では、ダヴィド・ラウム（RBライプツィヒ）とマクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）は序列で後れを取り、ブラウンが起用された。

広告

だが、それ以降はシュトゥットガルト所属のミッテルシュテットに大きく流れが傾いたようだ。セルビア戦では2試合連続で先発し、29歳の左サイドバックは2試合続けて非常に良いプレーを見せた。セルビアとの第1戦でヴィルツのゴールをお膳立てしていたミッテルシュテットは、金曜日にも活躍した。

先制点の直前には、果敢な攻め上がりからコーナーキックを獲得。そのわずか後、自らボールをペナルティーエリアへ送った。クロスはカイ・ハヴァーツに届き、そこからボールはセルビアのスルジャン・バビッチのもとへ。バビッチは、本来ならさほど厳しいコースではなかったヘディングシュートに触れ、止めようのないコースへと自陣のゴールに入れてしまった。ミッテルシュテットはそれ以外にもドイツ代表の好機に数多く絡み、相手ペナルティーエリアへのクロスで繰り返し脅威を生み出した。守備でも危険を招かなかった。

広告

少なくとも現時点では、4バックの左サイドはシュトゥットガルト所属のミッテルシュテットが手にしたと言えるだろう。今後も安定してこれほど良いプレーを続ければ、クロップがブラウンやラウムを再び起用する理由を見つけるのは難しくなる。

IMAGO

ドイツ代表：ネーションズリーグの現在の順位表