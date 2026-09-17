Bildの報道によると、クロップは基本的に、引き続きVfBシュトゥットガルトの30歳FWを構想に入れているという。両者は代表チームの将来について話し合うため、すでにシュトゥットガルトで直接会談も行ったようだ。今回の招集外は、ただひとえにコンディション面が理由だという。ウンダフはこの先の代表ウィークを、身体面で本来の状態を取り戻すために活用する見込みだ。

ここ数週間、ウンダフはアキレス腱のしつこい問題に悩まされていた。ブンデスリーガ開幕からの2試合ではいずれも途中交代となり、週末のTSGホッフェンハイム戦での1-2の敗戦ではベンチスタートにとどまった。

ウンダフは今季のブンデスリーガで、まだ初ゴール関与を記録していない。一方で、DFBポカールのハンザ・ロストック戦、そしてチャンピオンズリーグのバイキング・スタヴァンゲル戦での2勝では、それぞれ2アシストをマークしている。

ユルゲン・クロップの初陣メンバーに入ったシュトゥットガルト勢は？

昨季のウンダフは全公式戦で25得点を挙げ、ドイツ人FWとして最多得点を記録。さらに14アシストもマークした。北米でのW杯惨敗では、全体として期待外れに終わったドイツ代表の中で、スーパーサブとして数少ない希望の光の一人だった。パラグアイとのラウンド32敗退では先発に名を連ねたものの、結果を残せなかった。ここまで13試合の国際Aマッチで、ウンダフは見事な9ゴールを記録している。

ウンダフと同様に、他のシュトゥットガルト所属のW杯メンバー2人、アンジェロ・スティラー（25）とジェイミー・レヴェリング（25）も、クロップの初招集メンバーから外れた。一方で、フィン・イェルチュ（20）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（29）、ヨシャ・ヴァグノマン（25）、クリス・フューリヒ（28）は名を連ねている。