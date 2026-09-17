Bildの報道によると、クロップは基本的に今後もVfBシュトゥットガルト所属の30歳FWを構想に入れているという。両者は代表チームの将来について話し合うため、すでにシュトゥットガルトで直接会談も行ったようだ。今回の招集外は、唯一にして完全にコンディション面が理由だという。ウンダブは今後の代表ウィークを使い、再びフィジカル面で本来の状態を取り戻す見込みだ。

ここ数週間、ウンダブはしつこいアキレス腱の問題に悩まされていた。ブンデスリーガ開幕2試合ではいずれも途中交代となり、週末のTSGホッフェンハイム戦での1-2の敗戦ではベンチスタートにとどまった。

ウンダブは今季のブンデスリーガで、まだ初のゴール関与を記録していない。一方で、DFBポカールのハンザ・ロストック戦とチャンピオンズリーグのバイキング・スタヴァンゲル戦での2勝では、それぞれ2アシストをマークしている。

ユルゲン・クロップの初陣メンバーに入ったシュトゥットガルト勢は？

昨季のウンダブは全公式戦で25得点を挙げ、ドイツ人FWでは最多得点を記録。さらに14アシストもマークした。北米でのW杯惨敗ではスーパーサブとして、全体的に期待外れに終わったドイツ代表の中で数少ない光明の一人だった。パラグアイとのラウンド32敗退では先発出場したものの、インパクトを残せなかった。ここまで13試合の代表戦で、ウンダブは見事な9ゴールを記録している。

ウンダブと同様に、他のシュトゥットガルト所属のW杯メンバー2人、アンジェロ・シュティラー（25）とジェイミー・レヴェリング（25）もクロップの初招集メンバーから外れた。一方で、フィン・イェルチュ（20）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（29）、ヨシャ・ヴァグノマン（25）、クリス・フューリヒ（28）は招集されている。