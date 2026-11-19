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かつては激しいライバル、今は友人であり称賛する間柄。ペップ・グアルディオラはユルゲン・クロップのドイツ代表監督就任を大いに喜んでいる。

元マンチェスター・シティ監督は、金曜日に発売されるブンデスリーガ・マガジンのインタビューで、ドイツサッカー連盟の決断は「これ以上ない最善のものだ」と語った。カタルーニャ出身のグアルディオラは、かつてのライバルを手放しで称賛する。「彼はサッカー界で最高の一人だ。彼への敬意は言葉では言い表せない。彼はその人柄と監督としての姿勢で、私たちのサッカー界をより良くしてくれる」

グアルディオラは、クロップならドイツ代表を再び世界の頂点へと導き、何よりファンの熱狂を呼び戻せると信じている。「彼にはカリスマ性があり、コミュニケーション能力も並外れている」と55歳のグアルディオラは絶賛。クロップの下でドイツの人々が再び代表チームを誇りに思うようになることを「100％確信している」という。一方、ワールドカップや欧州選手権で優勝できるかは誰にも予測できないとした。

グアルディオラの言葉には実体験が裏付けにある。両名将はドイツとイングランドで、長年にわたり白熱した対決を繰り広げてきた。元バイエルン監督は「ユルゲンとは体感で100万回対戦した」と語り、こう続けた。「間違いなく、私が彼に勝った回数より、彼が私に勝った回数の方が多い。そして、その一戦一戦から何かを学んだ」。これまでの監督人生で、クロップは「最大のライバルであり、最大の敵」だったという。

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今では両者を結ぶものは、スポーツにおける競争関係だけではない。「私たちは友人だ」とグアルディオラは強調した。今年中にドイツを訪れ、クロップとゴルフをした後、一緒に食事に行きたいという。