ユルゲン・クロップがドイツ代表の初招集で「巨大なサプライズ」を用意している

ユルゲン・クロップ監督が、ドイツ代表監督として初めて発表するメンバーでサプライズを起こすようだと、BILDとKickerが報じている。指揮官は、昇格組エルフェアスベルクの選手を招集する考えだという。

その選手は23歳の右サイドバック、フェリックス・カイデルだ。 彼は昨季、エルフェアスベルクとともにブンデスリーガ昇格を果たし、ここまで最高峰の舞台ではわずか3試合しかプレーしていない。

なお、昇格組エルフェアスベルクは今季、開幕直後から各方面を驚かせている。クラブはボルシアMGとレバークーゼンを破り、バイエルン・ミュンヘンにも僅差の1-2で敗れた。

カイデルはエルフェアスベルクの不動の右サイドバックだ。Transfermarktによれば市場価値は120万ユーロ。ドイツメディアは、クロップ監督が彼を招集することを巨大なサプライズだと伝えている。

さらにBILDとKickerは、デニス・ウンダフがドイツ代表メンバーから最終的に外れるとも見ている。2026年ワールドカップで3得点を挙げたこのFWは、コンディションに問題がないにもかかわらず招集されない見込みだ。

ドイツは今月末、ネーションズリーグでオランダ、ギリシャ、セルビアとそれぞれ対戦する。