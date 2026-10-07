クラブや選手は、自分たちや自らの実績を最高の形で見せるために、高度に武装したPRチームを起用している。記者たちは移籍や交渉、招集メンバーに関する情報を熱心にリークする。そもそも2026年のドイツサッカー界では、何ひとつ水面下にとどまらないと考えていいはずだ。そうした意味で、8月30日に新たな、しかも事前に大きな議論を呼んでいた大会が、世間にその時点で気づかれることもなく、ひっそりと開幕していたのは実に注目に値する。

開幕戦から2日後になって初めて、2部クラブの1.FCニュルンベルクが、決して拡散力が高いとは言えないXアカウント「ClubNachwuchs」（フォロワー1471人）で、「ブンデスリーガ・タレント・シリーズの結果速報」を投稿し、こう記した。「日曜日、1.FCニュルンベルクはこの新しい大会で最初の試合を戦った。ケラー、ショル、キウメント、ムストファのゴールにより、クラブはRBライプツィヒに4-0で勝利した。素晴らしいぞ、みんな！」

さらに、次の説明も添えられていた。「ブンデスリーガの当方に適用される規定により、試合結果および得点者のみを公表するよう求められていることに、ご理解をお願いいたします。それ以上の先発メンバーに関する公表は、現時点では認められていません」ニュルンベルクの公式サイトにもこの試合に関する情報はなく、相手のライプツィヒ側にもなかった。

ブンデスリーガも遅れて、結果と得点者だけを発表した。 この告知は、その後すでに行われた他の試合も加えながら更新され続けている。それによると、26のドイツ1部および2部クラブの育成チームが参加するタレント・シリーズでは、これまでに8試合が開催され、直近では9月16日に行われた。ニュルンベルクとライプツィヒと同様に、他クラブも試合レポートの掲載を見送っている。今後の試合日程を確認できる場所はどこにもない。

これらの試合が、運営面および財政面の理由から非公開で開催される予定であることは、DFLがすでにプレスリリースで発表していた。しかし、結果と得点者以外のあらゆる情報がここまで徹底して伏せられているのは、やはり少し驚きだ。もっとも、この運用はおそらくかなりの混乱を防いでいる。というのも、この大会の方式とルールは極めて複雑だからだ。

ユルゲン・クロップの提案は多数派の支持を得られなかった

まずは導入の理由から見ていこう。「議論の出発点のひとつは、育成世代からトップチームへの移行期に改善の余地があると私たちが見ていたことでした」と、バイエルンの育成部門トップ、ヨッヘン・ザウアーはSPOXのインタビューで説明している。「U17、U19、U23には、プレー時間や高いレベルでの実戦経験が不足している選手がいることが分かりました。同時に、出場時間は成長するための決定的な要素だと私たちは考えています」

ザウアーは、昨年10月にこの問題の解決策を見つけるよう任命された専門家グループの一員だった。そこには他にも、ワールドカップ優勝メンバーのサミ・ケディラ、DFL理事のマルク・レンツ、DFBゼネラルマネジャーのアンドレアス・レッティヒ、フランクフルトのスポーツ担当取締役マルクス・クレーシェ、1.FCニュルンベルクのヨティ・ハツィアレクシウ、そして現在のドイツ代表監督ユルゲン・クロップも名を連ねていた。当時の肩書はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者だった。

クロップは明確なビジョンを持って議論に入った。「ドイツには独自のU21リーグが必要だと確信している。イングランドにはそれがある。プレミアリーグ2だ」と、彼は2025年6月にヴェルト・アム・ゾンターク紙に語っている。ドイツではリザーブチームが通常のリーグシステムの中で最大3部まで参戦する一方、イングランドでは別個の大会で対戦している。ただ、クロップのアイデアには反発もあった。「イングランドの多くの人と話しましたが、彼らは自分たちのリザーブリーグに実際のところ満足していません」と、ザウアーは当時キッカーに話しており、そのためクロップの提案には「驚いた」と述べていた。

クロップの問題意識は、ライプツィヒの育成事情にも根ざしていた。RBLは2017年にリザーブチームをリーグ戦から撤退させており、それ以降、（もともと極めて実りの少ない）育成部門とトップチームの間には空白が生じている。現在の視点から興味深いのは、当時のリザーブ廃止が、あるフィリップ・トロイが2017年にライプツィヒからフライブルクへ移籍するうえで決定的な役割を果たしたとされていることだ。 現在、彼は25歳となり、クロップがドイツ代表で大きな期待を寄せる右サイドバックとなっている。

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ブンデスリーガ・タレント・シリーズはどう機能するのか？

クロップが望んだU21選手権の導入ではなく、専門家グループは最終的に3月、ブンデスリーガ・タレント・シリーズで合意した。これは任意参加で、あらゆる面で柔軟な大会であり、U17、U19、そして存在する場合は男子サッカーに参加しているリザーブチームの通常日程を補完するものとして、各クラブに提供される。もしタレント・シリーズにモットーがあるとすれば、おそらくこうなるだろう。「何でもあり、義務はなし」

原則として出場資格があるのは、すでに存在するすべてのチームに所属する16歳から21歳までのタレントたちで、さらにそれより年長の選手も最大4人まで起用できる。「これにより若いタレントを狙いを持って育成できるだけでなく、負傷離脱後の選手にとっても、実戦復帰の場を提供することになる」とプレスリリースでは説明されている。

1部と2部の全クラブは、参加するかどうかを自由に決めることができる。今回始まった最初のシーズンには36クラブ中26クラブが参加しており、その中にはバイエルン、ボルシア・ドルトムント、ライプツィヒ、アイントラハト・フランクフルトを含む11のブンデスリーガクラブが含まれる。一方で、バイヤー・レバークーゼン、フライブルク、シュツットガルト、1.FCケルンなどは参加していない。

この大会は2つのハーフシリーズに分かれている。ひとつは秋、もうひとつは春だ。各ハーフシリーズで、クラブは自らの判断で3試合から6試合を行うことができる。ドルトムントと、2027年初頭の第2ハーフシリーズから参戦するバイエルンは、これまでまだ試合を行っていない。

ホーム開催権、キックオフ時間、そして1回から3回の休憩を含む90分から120分の試合時間は、クラブ同士で決めることができる。順位表では勝ち点の平均が算出され、各ハーフシリーズの上位2クラブがシーズン終了時にファイナル・フォーでタイトルを争う。なお、その際には観客の入場も認められる予定だ。

ブンデスリーガ・タレント・シリーズにはどのクラブが参加しているのか？