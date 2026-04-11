ユルゲン・エッケレンカンプの活躍でACミランが完敗した

ACミランは土曜、本拠地サン・シーロで0-3とウディネーゼに屈した。1ゴール1アシストのユルゲン・エッケレンカンプが躍動。ミランは3位のまま。2位コモとは2点、3位ユヴェントスとは3点差に迫られる可能性が残る。

ウディネーゼは序盤から引かず、ザニオーロが仕掛けた。ミランはプリシッチのシュートが枠を外れ、レオのシュートもクロスバーをかすめただけだった。

その後も一進一退が続いたが、先制したのはウディネーゼだった。ザニオーロが全盛期を思わせる動きでアーサー・アッタにパス。アッタのクロスをダヴィデ・バルテサギが折り返し、0-1。

その後もレオンとプリシッチがチャンスを活かせない間、ウディネーゼに追加点の機会が訪れる。ザニオーロの正確なクロスをエッケレンカンプがデ・ウィンターとアテカメの間を縫うようにヘディングで叩き込み0-2。

前半終了間際にはトーマス・クリステンセンが決定機を逃し、3点目はならず。

後半、ミランは猛攻に出たが、元スパルタのGKマドゥカ・オコエがアレクシス・サエレマエカーズの強烈なシュートを好守で阻んだ。ベルギー人の一撃はクロスバーを叩き、得点は生まれなかった。

ミランにとって不運な夜だった。試合終了20分前、点差はさらに広がった。ルカ・モドリッチがボールを失った際、ミランは素早く反応できず、直後にエッケレンカンプがアッタへ深い位置へパス。アッタのシュートはディフェンダーにブロックされたが、ゴール右隅に突き刺さった。

ウディネーゼはその後危ない場面なく逃げ切り、貴重なアウェー勝利でセリエA順位を10位に上げた。