ユリ・レーゲール、アヤックス退団

『Algemeen Dagblad』によると、アヤックスはユリ・レヘールとの別れが目前に迫っている。アムステルダムのクラブは、23歳MFのレンタル移籍でブレーメンと合意に達した。

レヘールのブレーメン移籍は、今後数日中に正式決定する見通しだ。このレンタル契約には買い取りオプションも盛り込まれる予定で、ドイツの移籍市場はオランダより1日早い火曜日に閉まるため、やや急ぐ必要がある。

レヘールは今年に入ってからも、アヤックスでたびたび先発を務めていた。クラブが長らくジョーダン・ヘンダーソンの後継者探しに苦戦する中、暫定指揮官のフレッド・フリムとオスカル・ガルシアの下で、守備的MFとしてチャンスを与えられた。

新指揮官ミチェル・サンチェスの下でも、当初はそのポジションで起用され続けた。しかし、このMFは継続的に説得力あるプレーを示すことができず、アヤックスは日曜日にソフィアン・アムラバトを獲得し、ようやく求めていた中盤の補強を実現させた。

アムラバトの加入によって、レヘール退団への道が開かれた。木曜日のFCシオン戦が、おそらくアヤックスでの最後の出場になったとみられ、その試合は体調不良で途中離脱しており、そのため日曜日のテルスターとのアウェー戦も欠場する見込みだ。

レヘールはADOデン・ハーグとアヤックスの下部組織でプレーしたが、アムステルダムでの最初の時期には完全なブレークを果たせなかった。FCトゥウェンテを経て、2025年初めに450万ユーロでアヤックスへ復帰し、契約は2029年半ばまで残っている。

さらに、レヘールだけが短期間のうちにアヤックスを離れる選手ではない可能性が高い。クラブはマヘル・カリーソのFCコペンハーゲンへのレンタル移籍についても合意に近づいている。アルゼンチン人の同選手は冬の加入以降、定位置確保に失敗していた。