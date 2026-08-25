アイントラハト・フランクフルトがユリ・バースの獲得に関心を示していると、同クラブを追うクリストファー・ミヒェル記者が伝えている。クラブは最終ラインの補強を熱心に模索している。

アイントラハト・フランクフルトのアディ・ヒュッター監督は現在、コンディションが整っているセンターバックを4人しか抱えておらず、そのうち2人は先発で起用するにはまだ若く、ベルギー代表のアーサー・テアテも売却される可能性が高い。

そのためクラブは最終ラインの補強を探している。移籍期間の最終週までに、クラブはいずれにせよ1人のDFを獲得したい考えで、バースはリストの上位に入っている。

アヤックス所属のこの選手は、左サイドバックとセンターバックの両方でプレーできるため、興味深い選択肢と見なされている。

23歳のDFは、これまでの今季、過去2シーズンほどの役割を与えられておらず、その2シーズンではアヤックスの主力選手の一人だった。

欧州の舞台では、ミチェル監督は毎回デイリー・ブリントを優先している。バースは『Voetbal International』との対話の中で、アムステルダムでの現在の状況に満足していないと明かしていた。

バースは2028年半ばまでアムステルダムとの契約を残している。Transfermarktによれば、その市場価値は2000万ユーロだ。

もしバースがアイントラハトに移籍すれば、欧州カップ戦でプレーすることはない。アイントラハトは昨季のブンデスリーガで8位だったためだ。