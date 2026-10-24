ユリアン・ブラントがフロリアン・ヴィルツを絶賛した。アヤックスのMFは、リヴァプールに所属する同胞がドイツ最高のサッカー選手だと確信している。イングランドへの巨額移籍後、期待を下回るプレーで厳しい批判にさらされているヴィルツを擁護した形だ。

ボルシア・ドルトムントで長年プレーしたブラントは、ポッドキャスト『Spielmacher』でヴィルツをどう見ているかと問われた。30歳のMFは迷わず答えた。「僕にとって、彼はドイツ最高の選手だ。断トツでね！」

ヴィルツは2025年夏、1億2500万ユーロでレヴァークーゼンからリヴァプールへ移籍したが、長い間、高い期待に応えられなかった。ゴールとアシストが少ないことから、イングランドでは批判がますます強まった。元選手の中には、リヴァプールを離れるのが最善だと提案する者さえいた。

ブラントは、そうした見方はあまりに性急だと考えている。「すでにいろいろな噂が出ているけど、彼がクラブを変える必要があるとすら思わない」。アヤックスのスター選手によれば、ヴィルツにとってリヴァプールはふさわしい場所だという。「でも、一度ある種のレッテルを貼られると、それを払拭するのは簡単ではない」

ブラントにとって、ヴィルツの能力は疑いようがない。ドイツ代表で48試合に出場したブラントは、特に同胞がライン間で動き、難しい局面を打開する姿に感心している。一方で、このプレーメーカーが典型的なプレミアリーグの選手ではないことも認めた。

「典型的なプレミアリーグの選手は、1対1に強く、フィジカルで存在感を示し、力強いシュートをゴールの隅上に蹴り込める選手だ」とブラントは説明する。「それに対してヴィルツはエレガントな選手だ。走るとき、かかとは地面にほとんど触れない。実際、常につま先寄りで走っているんだ」

それでもブラントは、ヴィルツがイングランドで屈指の選手に成長できない理由はまったくないと見ている。「僕の目には、彼はプレミアリーグの選手の典型には映らない。でも、あそこで最高の選手の一人になる可能性をすべて備えていると思う。繰り返すけど、能力だけを見れば、僕にとって彼が最高だ」

ここ数週間、ヴィルツはリヴァプールで少しずつ調子をつかみ始めたようだ。ブレントフォード戦（1-2）でアシストを記録した後、1年前にアルネ・スロットによってアンフィールドに迎えられたプレーメーカーは、先週のビジャレアル戦（4-3）で今季初ゴールを決めた。