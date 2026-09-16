ユリアン・ブラント、ドイツ代表復帰について明言　「今回招集されなければ…」

ユリアン・ブラントは現在アヤックスで絶好調を維持しており、そのことがドイツ代表復帰をめぐる憶測を直ちに呼んでいる。ただ、30歳の司令塔本人は、NOSのインタビューで明かしたように、まだ早計にはなりたくないようだ。

フォルトゥナ・シッタート戦とヴィレムII戦で、ブラントはアヤックスにとって非常に大きな存在だった。どちらの試合も5-1で勝利し、その2試合でこのMFは2度ゴールを決めた。そうなれば、ドイツ代表復帰に関する憶測が自然と加速する。

だが、本人は代表からの電話を期待しているのだろうか。「いいえ。正直に言えば、もうかなり長い間、代表から離れていますからね。2年ほどです。今はただアヤックスに集中しています」とブラントは語った。

とはいえ、ブラントの考えでは、ディー・マンシャフトへの扉が閉ざされているわけでは決してない。「もちろん、どの選手も招集されることを願っています。でも、もし今回でなければ、次かもしれません」

「自分のパフォーマンスで、新しい代表監督に自分を選んでもらえるようにしたいです」とブラントは続けた。「木曜日（メンバー発表の日、編集部注）は、自分にとってものすごく特別な日にはならないでしょう。というのも、以前にもドイツ代表でプレーしてきましたからね。でも、もちろん、少しは期待しています」

「もしそうならなくても、大きなドラマではありません。そのまま続けていくだけですし、次は彼が自分を選ぶようにしたいです。あるいはティロ（ケーラー、編集部注）でもいい。それでも構いません」

ブラントが最後に国際試合に出場したのは2024年11月、ハンガリーとのネーションズリーグ（1-1）だった。当時も、それは1年ぶりのドイツ代表戦だった。ブラントはここまでディー・マンシャフトで通算48試合に出場しており、そのドイツ代表は来週木曜日にネーションズリーグでオランダ代表と対戦する。