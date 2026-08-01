ユリアン・ブラントは、Ajaxのクラブ公式チャンネルのインタビューで、Ajaxの選手になれたことを非常に喜んでいると語った。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフとの話し合いが、このMFにプロジェクトへの確信を抱かせた一方で、ブラントは何年も前にAjaxと特別な経験もしていた。

「ジョルディと話し始めて、彼は自分が取り組んでいるプロジェクトについて話してくれた。彼の目を見て、今季に何をしたいのかを聞いた時、僕はワクワクした」とブラント。報道によれば、スペイン、イタリア、イングランド、ドイツのほぼすべての（準）強豪クラブとも契約できたという。

「ちなみに、ジョルディとだけ話したわけではなく、監督とも話した」と30歳のドイツ人は続けた。「Ajaxに合ったサッカーをしたい監督がいるなら、それは僕にもとても合っていると思う。これは本当にプロジェクトの一部であり、ビジョンの一部なんだ。だからこそ、これは僕にとって完璧だと感じている」

「以前のクラブで一度、ここでAjaxと対戦したことがあって、僕たちは0-4で負けた」とブラントは、2021年10月のAjax対ボルシア・ドルトムントのチャンピオンズリーグの試合を振り返った。「僕たちにとってはひどい日だった。本当にひどい試合だった」

それでも、ブラントはその特別な夜を忘れていない。「雰囲気は本当に信じられないほどだった」と彼は説明した。「そして、それがずっと心に残っている。あの夜、いいサッカーをしていたチームは1つだけだった」

ブラントは2029年までの契約にサインしており、今後の期間でAjaxの新たな成功に貢献できることを願っている。「3年の期間について話しているというのは良い兆候だと思う。僕たちが一緒に良い期間を過ごせるということだからね」

「だって、2日ですべてを変えたり成功したりすることはできない。時間が必要なんだ。エキサイティングな時期になると思うし、その熱意を成功した時期へとつなげられるようにしなければならない。楽しみにしているよ」