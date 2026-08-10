ラファエル・ファン・デル・ファールトが、NOSのサッカーポッドキャストで、ユリアン・ブラントがアムステルダムで受けた歓迎のされ方に苦言を呈した。解説者の同氏は、加入に対する反応があまりにも大げさだと感じている。

ポッドキャスト内でティエリー・ボーンは、ブラントのプレースタイルが、ゲストとして出演しているファン・デル・ファールトのそれに少し似ていると語った。

ファン・デル・ファールトはこの比較を即座に一蹴した。「いや、やめてくれ。彼はまだ、私がそうだったものの20パーセントにも達していない」と切り出したファン・デル・ファールトだったが、その後は前向きな評価を口にした。

「ドイツで彼を追っていたが、あちらでは左から出ることが多かった。とても飄々としていて、第一印象はとてもいい。若い選手たちを助けているのも分かる」と、ファン・デル・ファールトは続けた。

ただし、元アヤックスの同氏は、ブラントの歓迎ぶりにもいら立ちを覚えたという。「移籍に完全に興奮していた人たちには、私も少しイラッとしたと言わなければならない」

「『なんという名誉だ』と、今にも言いそうな感じだった。勘弁してくれ。アヤックスはそんなに小さなクラブじゃない。アヤックスはれっきとしたブランドだ。アヤックスが何者かは誰もが知っている」と、元オランダ代表のこの元代表選手は続けた。

「本当に多くの選手が、ああいうクラブに行きたがるものだ。特に、ジョルディ・クライフがかじ取りをしていて、明確なプランとビジョンがあり、頂点を狙おうとしていて、さらに資金もあるのならね」と、ファン・デル・ファールトは締めくくった。