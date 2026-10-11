「今のこの業界では、ごく普通のことです。1試合、2試合と負ければ、こうした話題に何度も向き合わなければならないものです」とシュミット氏はZDFの『Aktuellen Sportstudio』で語り、「我々はそうした状況からは、かなり遠いところにいる」と強調した。

先週には、Sport BildやSkyなどが、新指揮官マルティン・デミチェリスは開幕4試合で2勝しか挙げられていない低調なシーズン序盤を受け、すでに立場が危うくなっており、ライプツィヒは後任候補の検討を進めていると報じていた。その中には、2019年から2021年までザクセンのクラブを率いた元ドイツ代表監督も含まれていた。

さらに、ナーゲルスマンがRB復帰の可能性を排除していない一方で、イングランド・プレミアリーグからも関心を寄せられているとも伝えられていた。ナーゲルスマンの名前がRBライプツィヒ内で挙がったという点について、シュミット氏はきっぱりと否定した。「RBライプツィヒで、ということですか？ 私の知る限りではありません。少なくとも私は聞いていません」と新Head of Global Soccerは語った。

RBライプツィヒでマルティン・デミチェリスの立場は依然として安泰なのか？

いずれにせよ、ライプツィヒでの監督論争は、仮に実際に存在していたとしても、ひとまず収束したとみられる。土曜日の夜、躍動感あふれる“雄牛軍団”はアイントラハト・フランクフルトを6-0で一蹴した。

そのため、シュミット氏はさらにこう強調した。「我々に必要なのは、監督ポジションにおける一定の継続性です。現時点では、今日のこの結果をうれしく思っています。我々の監督陣は、グローバルチームの我々からも最大限のサポートを受けています。私たちはそこに完全に集中しています」と、10月1日付でクロップ氏から同グループでの役職を正式に引き継いだシュミット氏は述べた。

デミチェリスについては、「私はアルゼンチン人選手たち、とりわけベンフィカでの経験がありますが、彼らのメンタリティーが好きです。多くのアルゼンチン人選手はクラブ内でリーダー的役割を担っており、試合に勝つために必要な特別な何かをもたらしてくれます。彼にも私はそうした印象を受けました」と話した。

RBライプツィヒは来週、火曜日にチャンピオンズリーグでPSVアイントホーフェンと対戦する。その後はブンデスリーガの頂上決戦としてFCバイエルンとのアウェー戦が控え、さらに再び欧州最高峰の舞台でレアル・マドリー戦に臨むことになる。