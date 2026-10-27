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ユリアン・ナーゲルスマンはマンチェスター・ユナイテッドの次期監督就任に関心を持っており、マイケル・キャリックの後任を巡る争いでは、最有力候補のエディ・ハウに対して重要な強みがある。ナーゲルスマンは7月にドイツ代表での職を離れた後なら、招へいに費用がかからない。一方、ユナイテッドがハウを迎えるにはニューカッスルに補償金を支払う必要がある。キャリックは土曜日の敵地チェルシー戦でも引き続き指揮を執る見通しだ。

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ナーゲルスマン、マンチェスター・ユナイテッド監督就任に関心

キャリック監督は土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチェルシー戦でも指揮を執るが、公式戦8試合未勝利が続き、同監督への重圧は高まっている。マンチェスター・ユナイテッドは日曜日にホームでボーンマスに0-3で敗れ、プレミアリーグで降格圏とわずか勝ち点1差の16位に沈んでいる。

『talkSPORT』によると、現在、オールド・トラフォードでキャリック監督の後任となる最有力候補はハウ監督だという。しかし、ナーゲルスマンもこの職に関心を示しており、ドイツサッカー担当記者のコンスタンティン・エクナー氏は、監督選びにおいてナーゲルスマンにはハウ監督に対する大きな強みがあるとみている。

フィベルとのつながりがナーゲルスマンの追い風に

エクナー氏は火曜日、『talkSPORT』にこう語った。「ナーゲルスマンは以前からマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に関心を持っていた。クラブは約12カ月ごとに新監督を迎えていたが、就任のタイミングがなかなか合わなかった。（クリストファー・）フィベルとのつながりはある。2人は互いを知っており、フィベルがナーゲルスマンの招聘を推している可能性がある」

『talkSPORT』によると、ユナイテッドのスカウティング責任者フィベル氏は、クラブにナーゲルスマンの招聘を働きかけているという。両者は以前RBライプツィヒで共に働いており、ナーゲルスマンが指揮を執っていた当時、フィベル氏はテクニカルディレクターを務めていた。

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ナーゲルスマンの招聘に費用はかからず

ナーゲルスマンの契約状況も、強みとなる可能性がある。エクナー氏は続けた。「私の理解では、ナーゲルスマンは関心を持っているが、最有力候補ではない。最有力候補はエディ・ハウだが、ナーゲルスマンも就任できる状態にある。ドイツサッカー連盟（DFB）が彼の契約を買い取った。だから障害はない。彼は望むところに加入できる。一方、マンチェスター・ユナイテッドが今エディ・ハウを監督に迎えるには、ニューカッスル・ユナイテッドに支払いをしなければならない」

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ナーゲルスマンは7月、ワールドカップ優勝4回を誇るドイツが決勝トーナメント1回戦でパラグアイにPK戦の末に敗れた後、同国代表監督を退任した。その後、DFBはEURO2028終了まで続く予定だった契約を買い取った。一方、ハウ監督はニューカッスルで約5年間指揮を執り、同じ月の末にセント・ジェームズ・パークを去った。

ハウ監督への補償金は、他の候補よりなお安価

『talkSPORT』によると、ハウ監督が就任する場合、ユナイテッドはニューカッスルに補償金300万ポンドを支払う必要があるという。これはナーゲルスマンの招聘費用を上回るものの、同じく監督候補に挙がっているファビアン・ヒュルツェラー監督やウナイ・エメリ監督の招聘に必要な費用よりは少ない。

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一方、キャリック監督はオールド・トラフォードでの去就が不透明な中、土曜日の敵地チェルシー戦でユナイテッドを率いる。



