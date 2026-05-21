ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督がワールドカップ代表メンバーを発表した。40歳のマヌエル・ノイアーが2年ぶりに代表に復帰する。

ノイアーは2024年自国開催の欧州選手権を最後に代表引退を表明したが、今回復帰する。

オリバー・バウマン、アレクサンダー・ニュベルとポジションを争う。マルク＝アンドレ・テル・ステゲンは選外。

DFはヴァルデマル・アントン、ナサニエル・ブラウン、ヨシュア・キミッヒ、デビッド・ラウム、アントニオ・リュディガー、ニコ・シュロッターベック、ジョナサン・ター、マリック・ティアウ。

パスカル・グロス、フェリックス・ンメチャ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、アンジェロ・スティラー、ナディエム・アミリ、レオン・ゴレツカ、カイ・ハヴェルツ、レナート・カール、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツが中盤を構成する。

FWはマクシミリアン・バイアー、ジェイミー・レウェリング、レロイ・サネ、デニス・ウンダフ、ニック・ヴォルテマデが得点を狙う。

ドイツは来月グループEでキュラソー、エクアドル、コートジボワールと対戦する。2022年のワールドカップではグループステージで敗退した。