Sport Bildによると、ライプツィヒではすでにマルティン・デミチェリス監督の状況をめぐって不穏な空気が漂っているという。ザクセン州のクラブは対外的にはアルゼンチン人指揮官をめぐる議論そのものを起こさせまいと努めているものの、デミチェリスの波のあるスタートのあと、すぐに上向かなければ情勢は急速に変わり得ると同誌は伝えている。

ブンデスリーガ2026/27ではここまで、ボルシアMGに3-0、ハンブルガーSVに5-0と説得力のあるホーム2連勝を収めた一方で、アウェーではヴェルダー・ブレーメンに1-3、バイエル・レバークーゼンに0-2と失望の2敗を喫している。さらにチャンピオンズリーグ開幕戦でも大きな打撃を受け、CL初参戦のコモに1-4で敗れた。

もっとも、デミチェリスが昨季3位のチームを率い始めたのは今夏だ。それでも秋の間に再びチャンピオンズリーグ出場権獲得が危うくなると見込まれるようであれば、早い段階で監督論が起こる可能性は十分にあると、Sport Bildは報じている。

ユリアン・ナーゲルスマンはRBライプツィヒに復帰するのか？

そうなれば、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンのRB復帰をめぐって最近再燃している噂も、より具体的な根拠を持つことになるかもしれない。39歳の指揮官は2019年から2021年までライプツィヒを率いた経験があり、ワールドカップ早期敗退後に辞任したナーゲルスマンの今後について、DFBのルディ・フェラー・ディレクターは最近 Bild に対して次のように語っていた。「ユリアンは少し息をつき、落ち着きを取り戻すだろう。そしてその後、すぐにまた絶対的なトップチームを率いることになる。私はそれをまったく疑っていない」

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また、2020/21シーズンにナーゲルスマンの下でレッドブルズのアシスタントコーチを務め、RCランスでは就任からわずか2カ月半で9月半ばに解任されたディーノ・トップメラーの名前も、すでに憶測の中で取り沙汰されていた。とはいえ現時点では、Sport Bildによれば、RBはナーゲルスマンとトップメラーをめぐるあらゆる噂をなお否定している。

これに関連して、ライプツィヒのスポーツ担当取締役マルセル・シェーファーは、代表ウィーク中に公の場でデミチェリスを擁護していた。「新たに編成されたチームには、まとまり、連係を築くための時間が必要だ。それが現実だ」と、新指揮官への辛抱を呼びかけた。さらに、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップの後任としてレッドブルのグローバル・スポーツ・ディレクターに就いたロジャー・シュミットも、デミチェリスを信頼すべきだとはっきり主張したという。

RBライプツィヒの次の対戦相手は？

いずれにせよ、この45歳の指揮官とチームには、異例の長さとなった代表ウィーク後に厳しい難題が詰まった過密日程が待ち受けている。まずライプツィヒはホームで、ブンデスリーガのフランクフルト戦（10月10日）とチャンピオンズリーグのPSVアイントホーフェン戦（10月13日）を戦い、いずれも勝利が必須。その後はリーグと欧州最高峰の舞台で、それぞれバイエルン戦（10月17日）とレアル・マドリー戦（10月21日）という極めて厳しいアウェーゲームが控えている。

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10月の最後には、厄介な昇格組であるSVエルフェルスベルク戦（10月24日）とシャルケ04戦（10月31日）が控える。その合間にはDFBポカール2回戦で、3部の強豪ロートヴァイス・エッセンとの厄介なアウェー戦（10月27日）という果たすべき任務も待っている。その後、デミチェリスは最初の本当に意味のある中間評価に向き合うことになる。