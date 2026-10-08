Skyの報道によれば、39歳のユリアン・ナーゲルスマンは、RBライプツィヒの監督職を再び引き受ける可能性を少なくとも否定していない。ナーゲルスマンは以前からマルティン・デミチェリスの後任候補として取り沙汰されており、ザクセンのクラブを率いる同監督は期待に見合わない形でシーズン序盤を迎え、現在はブンデスリーガ順位表で9位に低迷している。

北米での期待外れのワールドカップ後、ドイツサッカー連盟（DFB）はナーゲルスマンをドイツ代表監督の座から解任した。

ユリアン・ナーゲルスマンはこれまでいつRBライプツィヒを指揮していたのか？

そのためライプツィヒ復帰は、彼にとってよく知る仕事場への帰還も意味する。2019年から2021年にかけて、ナーゲルスマンはザクセンのクラブを公式戦95試合で指揮し、クラブをチャンピオンズリーグ準決勝進出とリーグ準優勝に導いた。

また、DFBディレクターのルディ・フェラーも最近、Bildに対して、ナーゲルスマンがそう遠くないうちに再びトップクラブを率いることになると確信を示していた。「ユリアンは少し息をつき、落ち着きを取り戻すだろう。そしてすぐに再び絶対的なトップチームを率いることになる。私はそれをまったく疑っていない」

つい水曜日の時点では、Sport Bildがナーゲルスマンのライプツィヒ復帰の可能性をめぐる噂を根拠がないものと報じていた。しかしその翌日、Skyは異なる見方を伝えた。それによれば、実際にデミチェリスとの決別に至った場合、ナーゲルスマンはライプツィヒの検討の中で十分に候補の一人となっているという。とりわけRBライプツィヒの監査役会長であり、レッドブルのCEOでもあるオリヴァー・ミンツラフはナーゲルスマン支持派とみられており、ナーゲルスマンはRBグループ内で今なお高い評価を受けているという。ただし、ナーゲルスマンをリストアップしているクラブはライプツィヒだけではないようだ。プレミアリーグからの関心もあるとされている。

こうした憶測にもかかわらず、報道によればライプツィヒ首脳陣はひとまずデミチェリスを引き続き支える意向だという。ナーゲルスマンからドイツ代表監督職を引き継いだユルゲン・クロップの後任としてHead of Soccerに就いたロジャー・シュミットも、内部では当面は静観すべきだと訴えているようだ。

スポーツ担当取締役のマルセル・シェーファーも代表ウィーク中、アルゼンチン人指揮官を公に擁護していた。「新たに編成されたチームには、形を整え、連係を築く時間が必要だ。それが現実だ」

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もっとも、デミチェリスに首脳陣を自らの道筋で納得させるための時間は、それほど多く残されていないようだ。10月は彼の将来に関する重要な示唆をもたらすことになりそうだ。アルゼンチン人指揮官は、より魅力的なサッカーをさせようとしているものの、まさにその点は前任者オレ・ヴェルナーに対する最近の批判点でもあった。同時に、コミュニケーション面も彼の仕事を難しくしている。極めて国際色の強いスカッドの中で、デミチェリスは主にドイツ語とスペイン語を話し、英語はあまり話せない。

デミチェリスは、クラブがこの夏にヴェルナーと驚きの形で決別した後、初めてライプツィヒを引き継いだばかりだった。ヴェルナーはその前にRBをチャンピオンズリーグへ連れ戻していた。

そして今、長い代表ウィーク明けのデミチェリスとライプツィヒを待ち受けるのは過密かつ厳しい日程だ。まずはアイントラハト・フランクフルト、PSVアイントホーフェンとのホーム2試合で勝利が必須。その後には、FCバイエルンとレアル・マドリーという最高峰のアウェー2連戦が控えている。