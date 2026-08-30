Skyの報道によると、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップ監督は、1.FCケルンの攻撃的選手サイード・エル・マラを戦力としてしっかり計算に入れているという。ケガなど予期せぬ事態が起きない限り、クロップ監督は9月末から10月初旬に行われるネーションズリーグの今後の試合に向け、エル・マラを必ず招集するとされている。

新たなDFB指揮官はエル・マラに大きな可能性を見いだしており、就任当初からケルン所属の同選手に信頼を与えたい考えのようだ。20歳のエル・マラはブンデスリーガ開幕戦でも自らをアピールし、土曜日のTSGホッフェンハイム戦で1.FCケルンが3-2で勝利した試合では、見事なプレーから一時1-1となる重要な得点を挙げるなど、力強いパフォーマンスを見せた。

もしクロップ監督が実際に招集すれば、エル・マラには遅れてA代表デビューのチャンスが巡ってくることになる。前任のユリアン・ナーゲルスマン前監督は、早期のワールドカップ敗退後に辞任していたが、昨年11月にこのドリブラーを初めて招集していた。ただ、出場機会は与えられなかった。その代わり、ナーゲルスマン前監督は事前の取り決め通り、合宿中にエル・マラをU-21代表へ送り、同選手はこれまで同代表で7試合に出場して1得点を記録している。

サイード・エル・マラはDFBチームのW杯メンバーに入っていたのか？

一方で、エル・マラはその後もA代表への再招集を待ち続けたが、かなわなかった。2026年ワールドカップのメンバーにも、ナーゲルスマン前監督は彼の居場所を用意しなかった。バイエルンの逸材レナート・カールが直前に負傷離脱した後も、エル・マラを追加招集しなかったという前監督の判断には、少なからず驚きの声も上がった。代わって追加招集されたのはアサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ）だったが、北米開催のその大会では結局1分もプレーしなかった。

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クロップ監督は7月末の就任会見ですでに新戦力に広く門戸を開く姿勢を示しており、さらに自身の下ではウイングの選手が決定的な役割を担うとも強調していた。「なぜなら、どんな相手もピッチを非常に狭くできるからだ。そこで得られる唯一の利点は、短い時間だけでもウイングにある。現代のゲームメーカーはウイングにいる」とクロップ監督は語っている。スピード、ドリブル能力、そして無駄なくゴールへ向かう推進力を持つエル・マラは、純粋に攻撃面だけを見れば、クロップ監督のインテンシティーの高いサッカーに非常によく合っている。ただ、鍵を握るのはカウンタープレスでの働きにもなるだろう。

なぜエル・マラのBVB移籍は破談になったのか？

一方、慌ただしかったここ数週間を経て、ピッチ外ではエル・マラを取り巻く状況も今ではやや落ち着きを取り戻している。ボルシア・ドルトムントはこの1.FCケルンのスター選手をどうしても獲得したかったが、選手本人もおそらく喜んでBVBへ移籍していただろう。しかし最終的には、ケルンが求めた移籍金がドルトムントにとって高すぎたため、移籍は実現しなかった。その代わりにエル・マラは「ヤギ軍団」との契約を1年延長し、2031年までの新契約を前倒しで締結した。大幅な昇給も、その条件の一つだった。

クロップ監督がDFBチームでの初陣に向けてエル・マラを招集するかどうかは、9月17日に明らかになる。59歳の指揮官はその日に初の招集メンバーを発表し、その1週間後の9月24日には、エル・マラがアムステルダムでのオランダ戦でデビューを飾る可能性がある。さらにその3日後には、クロップ監督のホーム初戦としてアウクスブルクでギリシャと対戦し（9月27日）、その後ドイツはネーションズリーグのさらに2試合でセルビア（10月1日、ミュンヘン）と再びギリシャ（10月4日、テッサロニキ）と対戦する。