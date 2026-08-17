土曜日に行われた自身の所属クラブ、FCブレントフォードのアイントラハト・フランクフルト戦での7-0のテストマッチ大勝の傍らで、24歳のアタッカーは、ついにドイツ代表に定着したいという自身の野心を強調した。

「もちろんです。状況はリセットされたと思っています。誰もが自分をアピールしたいと思っているし、もちろん僕もまたそこに食い込んでいきたいです」とシャーデは、新たに代表監督に就任したクロップの下での再出発の可能性について問われ、そう語った。

シャーデはその前のSGE戦で、2ゴール2アシストを記録し、圧倒的な主役となっていた。自身の1点目に要したのはわずか2分。フランクフルト守備陣のミスの後、電光石火のアタッカーが早々に1-0とするゴールを流し込んだ。イゴール・チアゴとキーン・ルイス＝ポッターの得点をお膳立てしたシャーデは、その後7-0となる一撃で再び自ら試合を締めくくった。

「もちろん満足しています。2点取ったなら3点決めたかったですけど、それはもちろん高いレベルでのぜいたくな不満ですね。でも、焦点はチーム全体にありますし、チーム全体のパフォーマンスにはとても満足しています」と24歳は試合終了後に語った。

Getty Images

ケビン・シャーデはなぜW杯2026に参加しなかったのか？

シャーデは、ブレントフォードでの昨季の好パフォーマンス――プレミアリーグ35試合で8ゴール4アシスト――を受け、米国、カナダ、メキシコで行われるW杯への参加候補として有力視されていた。しかし最終的に、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは招集を見送る決断を下した。

ナーゲルスマンは招集をめぐって、シャーデにはW杯メンバー入りのチャンスがあると説明していたが、最終的にはこの24歳とカリム・アデイェミ、マクシミリアン・バイアー（いずれもBVB）の間で際どい判断になるとしていた。大会メンバー入りを果たしたのは後者だけだった。

シャーデはすでに2023年、ハンジ・フリックの下でドイツ代表デビューを果たしており、これまでの通算成績はDFBのユニホームで5試合出場（1アシスト）となっている。直近では2025年11月、W杯予選のルクセンブルク戦でドイツの一員としてピッチに立った。