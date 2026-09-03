ドイツ代表の現GKコーチであるシュテファン・ヴェッセルスが『NOZ』の「Brückengeflüster」で明かしたところによると、同氏と同僚のアンドレアス・クローネンベルクは、クロップ体制でも引き続きDFBのGKを担当することになる。

ヴェッセルスは「GKコーチ仲間のアンドレアス・クローネンベルクと私が引き続き務め、新たなコーチングスタッフの一員として関われることをうれしく思う。今後数年がより成功したものになるよう貢献できればと思う」と語った。

これまでのところ、クロップ新監督が従来のGKチームをどの程度引き継ぐのかは不透明だった。クロップの就任発表の場でDFBは、ペーター・クラヴィーツ、ペパイン・ラインダース、スベン・ベンダーの3人を同氏のアシスタントコーチとして正式発表しただけだった。

ヴェッセルスはこの59歳の指揮官とともに、今後は「最高レベル」で協力関係を続けていきたい考えだという。「新しいトップが来れば、いつも少し違うものになる。サッカーでは、それが他の職業よりたいてい少し多いだけだ」

さらにヴェッセルスは、クロップとはすでに「内容面について少し話した」とも明かした。「彼は非常に優れた指導者で、多くの経験を持っている。私たちが大きな成果をもたらせることを願っている。すでに期待が非常に高まっているとしてもだ」

シュテファン・ヴェッセルスはバイエルン・ミュンヘンと1.FCケルンでプレー

ヴェッセルスは1998年から2012年まで、現役GKとして自らゴールマウスに立った。所属クラブにはバイエルン・ミュンヘン、1.FCケルン、エバートンFC、VfLオスナブリュックなどがある。ブンデスリーガでは通算60試合に出場した。

2025年5月からはDFBのGKチームの正式メンバーを務めている。それ以前は、各年代の代表チームでGKを担当していた。