同紙によれば、クロップは木曜日のメンバー発表で、TSGホッフェンハイムのGKを招集しない見通しだという。39歳のユリアン・ナーゲルスマンの後任は、「これまでの序列を明らかに完全に壊そうとしている」とされている。

その序列の中で、バウマンはアメリカ、カナダ、メキシコでの不本意なワールドカップの直前まで第1GKだった。34歳のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの負傷後にはW杯予選の試合に出場し、その中で説得力あるプレーを見せた。それでもナーゲルスマンは本大会前に方針転換を決断し、バイエルンのGKマヌエル・ノイアー（40）をDFBからの引退状態から呼び戻した。代表13試合出場のバウマンは、その第一控えとしてW杯に帯同した。

週末には、このベテランがTSG対シュトゥットガルトのブンデスリーガ（2-1）の場で、クロップとやり取りがあったことを認めた。「はい、彼とは連絡を取りました。あとは木曜日に彼が話すでしょう」。ただ、それ以上の説明は避けた。「それは彼がやることです」

ドイツ代表：ユルゲン・クロップはどのGKを招集するのか？

Bildはさらに、テア・シュテーゲンがまずは代表の新たな正GKになる最有力候補だと伝えている。彼はこの夏、FCバルセロナからレンタルでオランダの名門アヤックスに加入し、そこで定期的に出場機会を得ている。ただし、常にミスなくプレーしているわけではない。

歴代最多出場のローター・マテウス（65）も、Skyのコラムで、テア・シュテーゲンがゴールマウスに立つ有力な候補だと推測している。「彼が確実に入るだろうと考えている。アムステルダムでこのままのパフォーマンスを続ければ、ドイツ代表の正GK候補になる」と見ている。

Bildによれば、テア・シュテーゲンの後ろではヨナス・ウルビヒ（23、バイエルン）とアレクサンダー・ニューベル（29、ベシクタシュ・イスタンブール）が控えの座を争う有力候補だという。フィン・ダーメン（28、アウクスブルク）にも、クロップのメンバー入りの可能性があるようだ。



