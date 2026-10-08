RBライプツィヒでは、マルティン・デミチェリス監督の立場をめぐって内部で議論が起きていると、Skyの記者フロリアン・プレッテンベルク氏とフィリップ・ヒンツェ氏が報じている。 ディー・ローテン・ブレン は好不調の波があり、さらにかつての成功監督ユリアン・ナーゲルスマンがフリーとなっていることから、ライプツィヒ首脳陣は方針転換を検討している。

デミチェリスはこの夏、ライプツィヒの監督に就任した。かつてバイエルンなどでプレーした元DFは、昨季チームを見事な3位、そしてチャンピオンズリーグ出場へ導いたオレ・ヴェルナーの後任として、かなり大きな期待を背負っていた。

現実的な思考のヴェルナーは、当時まだユルゲン・クロップの指揮下にあったレッドブル・サッカーのグローバルチームが、より強いインテンシティ、より魅力的なサッカー、そして最終的には色濃い「レッドブルDNA」を求めたため解任された。

ヴェルナー解任の決断をめぐってライプツィヒとレッドブルには激しい批判が向けられたが、現時点でデミチェリスは、シーズン序盤とはいえ、ライプツィヒの1試合平均1.95ポイントという水準にまだ及んでいないことが明らかになっている。

ボルシアMGに3-0、ハンブルガーSVに5-0と快勝した一方で、ブレーメンに3-1、レバークーゼンに2-0、さらにチャンピオンズリーグではコモに4-1で敗れるなど痛い黒星も喫した。ライプツィヒは暫定でブンデスリーガ9位となっている。

「このスタートを受け、デミチェリスの将来について最初の話し合いが行われるのは避けられない」と Skyは記し、かつてクラブをチャンピオンズリーグ準決勝に導いたナーゲルスマンが、ドイツ代表監督退任後のこの夏からフリーになっていると伝えている。「すでに経営陣の一部は彼を検討している」

いずれにせよ、デミチェリスには厳しい時期が待っている。今後はブンデスリーガでフランクフルト、バイエルンと対戦し、チャンピオンズリーグではPSV、レアル・マドリーと戦う。

10月1日にクロップの後任としてレッドブルに就任した元PSV監督ロジャー・シュミットは、ライプツィヒ首脳陣に見解を伝える前に、まずはデミチェリスの考えをより深く知るための時間を取りたい考えだという。「10月はデミチェリスにとって極めて重要になる」と、Sky.



