35歳の同選手は、スポンサーのEA SPORTS公式サイトで行われた世界中のファン投票と、選ばれた専門家審査員による選考で最多票を集め、この権威あるトロフィーを手にした。

グロスはこれにより、プレミアリーグ史上この賞を受賞した6番目の高齢選手となった。これをさらに高い年齢で成し遂げたのは、スチュアート・ピアース、テディ・シェリンガム（ともに38歳）、クリスティアーノ・ロナウド（37歳）、ジャンフランコ・ゾラ（36歳）、そして受賞時に同じ35歳ながらドイツ人選手より半年年上だったポール・スコールズだけだ。

この受賞は、年初にブライトンへ復帰する前にはボルシア・ドルトムントで脇役にとどまっていたMFの好調ぶりの結果でもある。9月には、グロスは全6得点関与のうち5つを記録し、この部門でリーグ首位に立っている。自ら2得点を挙げ、3ゴールをアシストした。

その流れは、ブライトンがコヴェントリー・シティに5-0で圧勝した一戦から始まった。この試合でグロスは1得点2アシストを記録。続く昨季王者アーセナル戦の3-0勝利では、さらに存在感を示した。先制点を決めたうえ、その後は味方のチェマ・アンドレスへ正確なラストパスを送った。

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プレミアリーグ月間最優秀選手賞、パスカル・グロスは誰を抑えたのか？

この選考でベテランは、名だたる顔ぶれを抑えて受賞を果たした。チームメートのシャラランポス・コストゥラスに加え、モハメド・ベルーミ（ハル・シティ）、ジェイデン・ボーグル（リーズ・ユナイテッド）、リバプールの2選手アレクサンダー・イサクとジェレミー・ジャケ、ケビン・シャーデ（ブレントフォード）、そしてアントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）を退けた。

グロスはこの個人タイトルによって、クラブ史とサッカー史の両面で名を刻んだ。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのユニフォームを着てこのタイトルを受賞した初の選手となった。

さらに、ドイツ人選手としても特別な一群に加わることになった。プレミアリーグの歴史で、彼以前に月間最優秀選手のトロフィーを手にしたのはイルカイ・ギュンドアン、レロイ・サネ、ユルゲン・クリンスマンだけだった。

一方でワールドカップでは、グロスはユリアン・ナーゲルスマン前ドイツ代表監督の下、エクアドルとのグループ最終戦でわずか17分間の出場にとどまった。 その後、パラグアイとのラウンド32敗退の直後に、ドイツ代表からの引退を表明した。