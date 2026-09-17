メンバー発表の記者会見が30分ほど進んだところで、ユルゲン・クロップはちょっとしたなぞに直面した。話題は、クラブで成功を収めたあとにドイツ代表監督になった指導者が誰か、というものだった。ハンジ・フリックはすぐにクロップの名前を挙げたが、その後が続かなかった。「誰だっけ？」とクロップはその場に問いかけた。答えは、ユリアン・ナーゲルスマンだった。

「ああ、そうだ、ごめん」とクロップは叫び、その時点で、これが見出しになるかもしれないとすでに察していたようだった。「君たちがやりたい記事をやればいい」とクロップは言い、その後でナーゲルスマンに対する最大級の敬意を詳しく強調した。もちろん、W杯前に飛び出したクロップの伝説的な「まだ」発言も即座に思い起こされた。自身はテレビ解説者で、ナーゲルスマンがまだドイツ代表監督だった時のことだ。

実際のところ、クロップの記者会見でここが、暗い近年のDFBの過去へ向けられた唯一のごく小さな寄り道だった。それ以外では、彼はあらゆるテーマでポジティブな面に目を向け、より良い未来への自信を呼び起こそうとしていたように、非常に説得力を持って映った。代表チームのために、そしてドイツ全体のためにも、である。

クロップは自身初の招集で44人を選出し、来たるネーションズリーグ4試合に向けて計2つのメンバーリストにまとめた。もちろん、長年代表でプレーしてきたおなじみの選手たちも含まれている一方で、セルティック・グラスゴーのミカ・バウアーのように、自身でも招集されるとは思っていなかった部分的には非常に無名なデビュー組16人も名を連ねた。クロップが伝えているのは、「すべては可能だ！」ということだ。

ユルゲン・クロップはヨシュア・キミッヒを中盤で起用する考えだ

ナーゲルスマンは、この小さなクイズを除けば記者会見のテーマではなかった。しかし、ある意味ではそれでも至るところに存在していた。実際、クロップはここ数カ月ナーゲルスマンに向けられてきた複数の批判点を部分的にかなり踏み込んで取り上げ、そのたびに自分は根本的に異なるアプローチを取ると力強く言明した。

その一つが、ナーゲルスマンが右サイドバックとして起用していたヨシュア・キミッヒだ。「私が指導者仲間と交わしたどの会話でも、彼が右サイドバックとして挙げられたことは一度もなかった」とクロップは語った。「我々は彼をミッドフィールダーと見ている」 そして、彼が認めたように、引き続きキャプテンでもある。

ドイツにはキミッヒに代わるまともな右サイドの選択肢がいない、という繰り返し示されてきた異論についても、クロップは一蹴した。彼が初招集したフライブルクのフィリップ・トロイは、この議論について「えっ、何の話をしているの？」と感じるはずだと、クロップは語った。さらに、VfBシュトゥットガルトのヨシャ・ヴァグノマンも有望な候補として挙げている。

シュトゥットガルトといえば、ここでもクロップとナーゲルスマンの違いはとりわけ際立つ。夏にベシクタシュ・イスタンブールへ移籍したアレクサンダー・ニューベルを別にすれば、ナーゲルスマンはW杯に向けてデニズ・ウンダフ、アンジェロ・シュティラー、ジェイミー・レヴェリングというシュトゥットガルトの3選手を招集していた。ではクロップはどうしたか。まさにこの3人を外し、その代わりにヴァグノマン、クリス・フューリヒ、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテットという別の4人を招集した。もっとも、ウンダフ、シュティラー、レヴェリングは最近負傷に悩まされていたのは事実だ――ただ、それでも3人はいずれも今季ここまでのブンデスリーガ全試合でピッチに立っていた。

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ユルゲン・クロップはユリアン・ナーゲルスマンより大きな存在感を示している

ここ数年のDFBチームでおそらく最も議論を呼んできた2人のナーゲルスマンお気に入り、レロイ・サネと、現在いずれにせよコンディション不良を抱えるレオン・ゴレツカも、やはり今回のメンバーには入っていない。クロップは、彼らの非招集（ウンダフやシュティラーと同様に）を明確に最終決定とは見なしてほしくないとしている。その一方で、彼らとはこれまで話をしていないことも明かした。多少なりとも興味深いほぼすべてのドイツ人選手とは対照的に、である。

「この4週間、私は少しあちこち回っていた。非常に多くの選手に直接会い、見てきた。トレーニング場であれ、話の場であれね」とクロップは説明した。さらに念を押すようにこう続けている。「見たんだよ、実際に自分の目の前でね。以前持っていたイメージとはかなり違う。その選手を生で見ることは、サッカー選手としての感覚をつかむうえで大きな違いになる」

これらの言葉は、ナーゲルスマンに対する小さな隠れた当てこすりと受け取ることも十分できる。コミュニケーション不足や、クラブやスタジアムへの直接訪問が足りないことは、いずれにせよナーゲルスマンにしばしば向けられていた批判だった。一方でクロップは、完全に対照的なアプローチと、アウクスブルクやエルヴァースベルクのような小規模クラブの選手の招集によって、代表チーム再始動にあたりドイツサッカー全体を巻き込みたいというメッセージを発している。

ただし、この招集と記者会見によって間違いなく巻き起こった高揚の波に乗り続けるには、サッカーではいつだってそうであるように、ポジティブな結果も必要になる。ネーションズリーグでは開幕戦のアウェーでのオランダ戦からいきなり難しい課題が待ち受け、その後もギリシャと2度、そしてセルビアとの計3試合が続く。