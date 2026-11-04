『スポルト・ビルト』の報道によると、元ドイツ代表監督は古巣で2度目の指揮を執ることに、少なくとも全面的に否定的ではないという。

報道によれば、非公式の意見交換の場で、ナーゲルスマンは少なくとも即座には断らなかった。こうした意見交換は、差し迫って監督を探していないブンデスリーガのクラブでも通常行われるものだが、今回の反応は復帰への意欲を示すものとも受け取れる。

『スポルト・ビルト』によれば、RBの首脳陣がデミチェリスとの続投を断念し、監督交代を決断した場合、ナーゲルスマンは就任に備えているという。かつてバイエルン・ミュンヘンとホッフェンハイムを率いた指揮官は、この点でアルゼンチン人監督の「影の存在」のような立場にあるとされる。ただし、具体的な話はまだ何もない。

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RBライプツィヒの今季ここまでの戦いぶりは？

ライプツィヒ側がこうした検討をしているとされる理由は、今季ここまでの結果が極めて不安定なことだ。ライプツィヒはブンデスリーガで第8節終了時点、まずまずの4位につけている。首位バイエルン・ミュンヘンとの差もわずか3ポイントだ。一方で、チャンピオンズリーグではレアル・マドリーとカルチョ・コモにいずれも1-4で、バイエルンとの上位対決でも1-6で大敗を喫した。

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特に出資者のレッドブルは、これを否定的に見ているという。デミチェリスは、シーズン開幕時から評価が分かれていたとされるが、依然として強豪相手に有効な戦術を示せていないようだ。大敗によって、掲げている「欧州トップ10」という目標から、いかに遠いかが浮き彫りになっている。さらに、言葉の壁も問題とされる。デミチェリスはチーム全員に自らの指示を直接伝えるのに十分なドイツ語も英語も話せないという。こうしたすべての要因によって、アルゼンチン人監督への信頼は大きく薄れつつある。

一方、ナーゲルスマンは今もレッドブルから非常に高く評価されている。39歳の指揮官は2019年から2021年までライプツィヒを率い、クラブをリーグ準優勝やチャンピオンズリーグ準決勝進出に導いた。レッドブルの幹部オリバー・ミンツラフは後に、ナーゲルスマンのバイエルン移籍を認めたことを、自身のキャリアにおける「最大級の判断ミスの一つ」と評した。

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RBライプツィヒでユリアン・ナーゲルスマンがマルティン・デミチェリスの後任に？

デミチェリスが直近3試合をすべて制していることを踏まえると、ライプツィヒで近く監督交代が起きるかは疑わしい。RBグループの「グローバルサッカー責任者」としてユルゲン・クロップの後任を務めるロジャー・シュミットは最近、元ドイツ代表監督の復帰は考えていないと明言した。

「今のこの業界ではごく普通のことだ。1、2試合負ければ、そうした話題に何度も対応しなければならない」と、シュミットはZDFの番組『アクトゥエレス・シュポルトシュトゥーディオ』で語り、「我々はそうした状況からは程遠い」と強調した。

代わりに必要なのは「監督というポジションに一定の継続性」だという。シュミットは「現時点では、今日の結果を喜んでいる。我々の監督たちは、グローバルチームからも最大限のサポートを受けている。我々はそこに完全に集中している」と話した。また、デミチェリスについては「私はアルゼンチン人選手と仕事をした経験がある。特にベンフィカでだ。彼らのメンタリティーが好きだ。アルゼンチン人選手の多くは所属クラブでリーダー的な役割を担い、試合に勝つために必要なプラスアルファをもたらす。彼からも同じ印象を受けた」と述べた。

マルティン・デミチェリスの起用を主導したのはユルゲン・クロップか

『スポルト・ビルト』によれば、監督交代はクラブ首脳陣にとって、夏に熟慮を欠いた性急な判断をしたと認めることにもなる。デミチェリスの起用を主導したのは、シュミットの前任者クロップだったとされる。クロップは噂によれば、オレ・ヴェルナーの解任も押し切って実現させていた。

デミチェリスが連勝を続ければ、解任はほぼ不可能になるだろう。RBは水曜夜、チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと対戦する。

一方、ナーゲルスマンの招へいを望むのであれば、ミンツラフらRB首脳陣へのプレッシャーは高まる。2026年のワールドカップ後に職を離れた元ドイツ代表監督は、報道によれば、不振に陥っているプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドも候補に挙げている。