Skyの報道によると、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップは、1.FCケルンの攻撃的選手を確実に戦力として計算しているという。負傷など不測の事態が起きない限り、クロップは9月末から10月初旬にかけて行われるネーションズリーグの試合に向けて、エル・マラを確実に招集するとみられている。

新たなDFB指揮官はエル・マラに大きな可能性を感じており、就任当初からケルンのこの選手に信頼を与えたい考えだという。20歳のエル・マラはブンデスリーガ開幕戦でも自らを強くアピールし、土曜日のホッフェンハイム戦でFCが3-2で勝利した一戦では力強いパフォーマンスを披露。見事なプレーから一時1-1となる重要なゴールも決めた。

実際にクロップが招集すれば、エル・マラには遅れてA代表デビューのチャンスが巡ってくることになる。ワールドカップ早期敗退後に辞任した前任者ユリアン・ナーゲルスマンは、昨年11月にこのドリブラーを初招集していたが、出場機会は与えられなかった。その代わり、ナーゲルスマンは事前の取り決め通り、合宿期間中にエル・マラをU-21代表へ送り、同選手はここまで7試合に出場して1得点を記録している。

エル・マラはDFBチームのW杯メンバーに入っていたのか？

その後もエル・マラはA代表への追加招集を待ち続けたが、実現しなかった。2026年ワールドカップのメンバーにも、ナーゲルスマンは彼の居場所を用意しなかった。バイエルンの逸材レナート・カールが直前に負傷離脱した後でも、元代表監督がエル・マラを追加招集しなかった決定には、一部で驚きの声も上がった。代わって追加招集されたのはアサン・ウエドラオゴ（RBライプツィヒ）だったが、北米での大会では結局1分もプレーしなかった。

Getty Images

クロップは7月末の就任会見ですでに新顔に大きく門戸を開く姿勢を示しており、さらにウイングの選手が自身のもとで決定的な役割を担うとも強調していた。「どんな相手もピッチを非常に狭くすることができる。そこで唯一の利点になるのが、ほんの短い時間だけ生まれるサイドでの局面だ。現代のプレーメーカーはウイングにいる」とクロップは語っている。スピード、ドリブル能力、そして無駄のないゴールへの推進力を備えるエル・マラは、純粋に攻撃面だけを見れば、強度の高いクロップのサッカーに非常によく合っている。ただし、重要になるのはカウンタープレスでの働きにもなりそうだ。

なぜエル・マラのドルトムント移籍は破談になったのか？

ここ数週間は騒がしい日々が続いていたが、ピッチ外ではエル・マラをめぐる状況にひとまず少し落ち着きが戻っている。ボルシア・ドルトムントはFCのスター選手の獲得を強く望んでおり、本人もおそらく喜んでBVBへ移籍したかったはずだ。しかし最終的には、ケルンが求めた移籍金がドルトムントにとって高すぎたため、移籍はまとまらなかった。その代わりにエル・マラはヤギ軍団との契約を2031年まで1年延長して早期更新し、大幅な昇給などの好条件も加えられた。

クロップがDFBチームでの初陣に向けてエル・マラを招集するかどうかは、9月17日に明らかになる。59歳の指揮官はその日に初の招集メンバーを発表し、1週間後の9月24日にはエル・マラがアムステルダムでのオランダ戦でついにデビューする可能性もある。その3日後には、アウクスブルクで行われるギリシャ戦（9月27日）でクロップのホーム初戦を迎える。さらにドイツは、セルビア戦（10月1日、ミュンヘン）と再びギリシャ戦（10月4日、テッサロニキ）という2試合のネーションズリーグも戦う。