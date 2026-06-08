ユリアン・ティンバーの離脱直後、アーセナルは容赦なく動き出した

アーセナルは医療責任者ザファル・イクバルを即時解任した。英紙『テレグラフ』が報じた。この報道は、ユリエン・ティンバーがワールドカップのオランダ代表から外れた直後に伝わった。

先月、クラブはスペイン人の理学療法士ホアキン・アセドを招へいし、負傷原因を分析していた。今回の解任はこの流れと無関係ではないとみられる。

スポーツ医学の権威である51歳のイクバル氏は2024年2月からクラブに在籍していたが、月曜日に呼び出され即時退任を告げられた。

解雇通告を行ったのは、9月にジョシュ・クロンケ氏から代表に昇格したリチャード・ガーリック総支配人。クラブ経営陣は医療組織に断固たる措置を講じた形だ。

オデガード、サカ、ティンバー、ハヴェルツなどの負傷原因については意見が分かれる。医療面だけでなく、高い練習強度、狭いローテーション、過密日程も要因と指摘される。

昨季は公式戦63試合と遠征試合が重なり、ミケル・アルテタ監督の徹底した指導が競技面での成果をもたらしたものの、選手には極度の負担がかかり、肉体的な問題が増えた。

月曜にはティンバーがW杯出場を断念したことも判明。クーマン代表監督は「コンディションが整わず、回復の見込みもない」と説明し、決勝で60分間プレーしたことが回復を阻害したと指摘した。