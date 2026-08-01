ユヴェントスはケネス・テイラーの獲得の可能性を探っている。だが、イタリア紙ラ・レプッブリカによれば、ラツィオはこのオランダ人MFに少なくとも5000万ユーロを求めており、簡単な話ではない。

ユヴェントスの関係者は今週、テイラーのマネジメント側と接触し、移籍の可能性について話し合った。だが、このMFの獲得が極めて困難なミッションであることはすぐに明らかになった。

ラツィオはテイラーに5000万ユーロの値が付けば、大きな利益を得られる可能性がある。というのも、このオランダ人は昨季、アヤックスから1500万ユーロで加入していたからだ。

こうした動きは、トゥーン・コープマイネルスの状況と関係している可能性がある。ドウグラス・ルイスの復帰もあり、ユヴェントスでの立場は危うくなっている。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストはこの動向を関心を持って見守っている。

テイラーとラツィオの契約は2029-30シーズンまでとなっている。Transfermarktによれば、元アヤックスの同選手の現在の市場価値は2500万ユーロで、ローマのクラブが要求している額の半分だ。

このMFは木曜日、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に練習から外されたことで話題になった。その後すぐに、両者が話し合いの場を持ち、わだかまりは解消されたと伝えられた。