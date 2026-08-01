ユヴェントスがケネス・テイラーの獲得可能性を探っている。だが、イタリア紙『ラ・レプッブリカ』によれば、ラツィオはこのオランダ人MFに少なくとも5000万ユーロを求めており、実現は容易ではない。

ユヴェントスの関係者は今週、移籍の可能性について話し合うため、テイラーのマネジメント側と接触した。だが、このMFの獲得が極めて困難なミッションであることはすぐに明らかになった。

ラツィオはテイラーに5000万ユーロの値が付けば、大きな利益を得られる可能性がある。というのも、このオランダ人は昨季、アヤックスから1500万ユーロで加入していたためだ。

これには、トゥーン・コープマイネルスの状況が関係している可能性もある。ドウグラス・ルイスの復帰もあり、ユヴェントスでの彼の立場は危うくなっている。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストはこの動向を注視している。

テイラーはラツィオと2029-30シーズンまで契約を結んでいる。Transfermarktによれば、元アヤックスのこのMFの現在の市場価値は2500万ユーロで、ローマのクラブが要求する額の半額だ。

このMFは木曜日、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に練習から外されたことで話題になった。その後すぐに、両者が話し合いを行い、わだかまりは解消されたことが伝えられた。