ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節で、ユベントスは今夜、ホームでオモニアと対戦する。試合はアリアンツ・スタジアムで21時に開始される。
ルチアーノ・スパレッティ監督がキプロスのチームとの一戦に向けて招集した選手は以下の通り。
招集メンバーには、若手のアルマン・ドゥルミシ（2008年生まれのセンターフォワード）、ステファノ・メローラ（2007年生まれのウイング）、ステファノ・トゥルコ（2005年生まれのMF）も含まれている。
ユベントス、オモニア戦の招集メンバー
2 チェリク
3 ブレーメル
4 ガッティ
6 ケリー
7 コンセイソン
8 コープマイネルス
9 コロ・ムアニ
12 ドウグラス・ルイス
13 ボガ
17 アライベゴヴィッチ
18 エカトル
20 カンビアーゾ
22 マッケニー
23 ピンソーリョ
25 ヴィカーリオ
26 ルクミ
27 ヴォルテマーデ
29 サール
32 カバル
33 ネト
47 ドゥルミシ
51 メローラ
52 トゥルコ
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る