NECは木曜夜、ユヴェントスとの一戦でヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる。ブックメーカーによれば、大会優勝の最有力候補はユヴェントスだ。紙の上ではオールド・レディが今なお欧州の強豪であることに変わりはないが、セリエAに詳しいウェズリー・ヴィクトル・マクは、NECがトリノで番狂わせを起こすチャンスは十分にあると見ている。

統計会社Optaで働くマクは、長年ユヴェントスに深い愛着を抱いており、毎シーズンできる限りホームゲームを観戦するようにしている。ただ、現在のイタリアの名門をサポーターとして応援する立場からすると、明るい材料はほとんどないという。

低調なシーズンの入り

「4試合で勝ち点7というのは、ユーヴェが2019/20シーズンに優勝して以降では、かなり悪い部類のスタートだと思う。アッレグリが最初に監督へ復帰した時だけは、4試合で勝ち点2だった」とマクは振り返る。「いまだに明確なアイデアが本当にあるとは言えない。この3年間は、毎回うまくいかなかったことでシーズン途中に監督が解任されてきた。昨季はイゴール・トゥドール、その前がチアゴ・モッタ、さらにその前がマッシミリアーノ・アッレグリだった」

「本来のユーヴェは、もちろん非常に落ち着いたクラブだった。シーズン途中に監督を解任することはほとんどなかったのに、今は突然3回連続でそうなっている。2025年10月にルチアーノ・スパレッティが就任した後は、プレーにある程度の一貫性や明確なフットボール哲学が見られると本来は期待していた。でも、それは昨季もあまり出てこなかった。終了2試合前の時点で、ユーヴェは突然3位から6位へ転落し、その結果チャンピオンズリーグ出場を逃した」

マクによれば、今季もユーヴェのプレーにははっきりとした形が見えていないという。「先週末、ユーヴェはサッスオーロと対戦した。その試合では、モダンで恐れずにボールを動かすチームと当たると、すぐに非常に苦しむことが分かった。サッスオーロは、紙の上ではユヴェントスが楽に勝てるはずの相手だが、60分間ずっとボールを回し合う展開だった」

後半途中にサッスオーロが均衡を破ると、セリエAの一戦はようやく動き出した。途中出場のエドン・ジェグロヴァが終盤にユーヴェへ同点弾をもたらしたが、その後サッスオーロが89分に再び勝ち越した。

ジェグロヴァは自身2点目で、後半アディショナルタイムにユーヴェへ勝ち点1をもたらすかに思われたが、ラスト数秒で再び事態がひっくり返る。よりによってユーヴェからのレンタル選手ヴァシリエ・アジッチが、アウェー側の稚拙な守備を突いて決勝点を奪い、サッスオーロに勝ち点3をもたらした。

ずらりと並ぶ負傷者

「スパレッティは試合後、2-3を狙いに全力で行くのが自分たちの指示だったと話していたが、これがトップクラブだなんてあり得ない。すべてが偶然頼みなんだ」とマクは結論づける。状況をさらに悪くしているのが、相次ぐ負傷者だ。ケナン・ユルドゥズ、主将マヌエル・ロカテッリ、ケフラン・テュラムは、いずれも少なくとも長期離脱となっており、この数週間は不在が痛感されていた。

「ユルドゥズは、by farで今のスカッド最高の選手だが、足の骨折で11月末まで離脱する。ロカテッリはキャプテンだ。個人的にはそこまで高く評価していないが、他にいないことを考えれば、先発で使いやすい選手ではある。彼は半月板を損傷していて、今年の残りはもうプレーしない」

ユーヴェとしては、このところ負傷で欠場していたウェストン・マッケニーとアンドレア・カンビアーゾが、NEC戦に間に合うコンディションにあることを願うしかない。ただ、マクの見方は悲観的だ。「2人とも以前よりはチーム練習に参加している。メンバー入りする可能性はある。ただ、2人とも先発するとはちょっと思えない。最後の20分ほどで途中出場することはあるかもしれない」

マクはオールド・レディの補強方針についても、まったく満足していない。「現時点で彼らにいる中盤の選手は、ドウグラス・ルイスとトゥーン・コープマイネルスだけだ。2人とも、本来ならすでに2度の夏の移籍市場で放出されていてもおかしくなかった。ユーヴェのサポーターとしては、まったくうれしくない話だ」

ユヴェントスがとりわけ期待しなければならないのは、ブラジル人DFブレーメルが本来のレベルに戻ることだ。「普段はかなり安定しているが、サッスオーロ戦では彼にもいくつかミスがあった。継続的なパフォーマンスという点で見れば、もしNEC戦に出場できるなら、マッケニーがベストプレーヤーだろう。ただ、彼も負傷明けなんだけどね」

「ユーヴェの中盤は自信を失っている」

ディック・スロイデル監督の下で、NECは毎週のように分かりやすく魅力的なサッカーを披露している一方、今季のユーヴェは前線の個のひらめきに頼る場面が目立つという。「戦術プランは、『ボールをウイングの誰かに渡せ』というものに見える」とマクは言う。「フランシスコ・コンセイソンが右ウイングで、左には18歳のケリム・アライベゴヴィッチがいる。彼はバイエル・レバークーゼンから3200万ユーロで獲得された」

とりわけNECが積極的に前から圧力をかけてきた場合、ユーヴェが簡単にそれをかいくぐれるとは思えないという。「中盤は自信を失ってプレーしているし、DF陣は本当はあまりボールを持ちたがっていない」

マクは、NECにはトリノで好結果をつかむ力があるはずだと考えている。ユーヴェがナイメヘンのクラブを簡単にのみ込んでしまう可能性は低いと見ている。「もちろんユーヴェの方が個の質は高い。ただ、チームとしての一体感はNECの方がずっと上だろう。ユーヴェはこの前の日曜、先発にイタリア人のフィールドプレーヤーが1人もいなかったし、本当にクラブとの結び付きがある選手も多くない」

「しっかり結果を出しているのはブレーメルだけで、ゴールには子どもの頃にこのクラブのファンだったグリエルモ・ヴィカーリオがいる。それに、ドウグラス・ルイスやトゥーン・コープマイネルス、その他大勢の選手たちが、ここ数年プレー内容の悪さでどれだけ批判を浴びてきたかを見れば……。それもまた、クラブ内の雰囲気を良くするものではない」

現在のユーヴェには、エールディヴィジでのプレー経験を持つ選手が3人所属している。その中で、少なくともNEC戦で出場機会がないのがアルカディウシュ・ミリクだ。元アヤックスFWは、ユーヴェからセリエAとヨーロッパリーグの登録メンバーに入れられていない。「ここ3年で、たしか2回前十字じん帯を断裂している。中東のクラブへの移籍も模索されたが、最終的にはまとまらなかった。ミリクは今、いわばgoodwillのような形でまだユーヴェと契約している」

一方で、トゥーン・コープマイネルスは先発が予想されている。オランダ代表の同選手は昨季、センターバックとしてプレーすることも少なくなかった。中盤に負傷者が多いため、木曜夜はドウグラス・ルイスとともに中盤のバランスを取る役割を担う可能性が高い。

ただ、コープマイネルスがNEC戦でユーヴェをけん引できるとしたら、それはマクにとって驚きだという。「彼は2週間前、パルマ戦でゴールを決めた。あれは、ガラタサライとのチャンピオンズリーグの試合で偶然2点取って以来、実質的に初めての見せ場だった。それ以外では、アタランタで見せていたコープマイネルスの面影はまったくない。あの時はミドルシュートを定期的に決め、90分間ピッチ全体に顔を出していた。今のユーヴェでは、ときどきコープマイネルス自身が『ここで何をすればいいのか分からない』と思っているようにすら見える」

もっとも、マクはそこに留保もつける。「アタランタを離れて、他所でうまくやれている選手は本当に少ない。感覚的には、多くの選手がユーヴェに来た途端に本来のレベルを出せなくなる。はっきりした理由はない。過去にはマタイス・デ・リフトにも少しそういうものが見えた。そして昨季はジョナサン・デイヴィッドやロイス・オペンダのような、実力のある選手たちにも見られた。デイヴィッドとオペンダは新天地のアトレティコ・マドリーとオリンピック・リヨンで『普通に』また簡単にゴールを決めている」

コンセイソンはNECを苦しめられるか？

木曜夜、NEC戦でユーヴェに違いをもたらす存在になる可能性があるのは、フランシスコ・コンセイソンかもしれない。ポルトガル人ウインガーはアヤックスでは完全に真価を発揮できず、アムステルダムでは早い段階で不遇を味わった。その後、FCポルトでキャリアを再生させ、トップクラブのユーヴェへの移籍を勝ち取り、今では不動の先発へと成長している。

ただし、数字の面ではまだ物足りない。昨季のセリエAでは31試合で3ゴール5アシストにとどまった。「コンセイソンのシュート精度が10％上がれば、二桁に乗せられるはずだ」とマクは見る。「2026年に入ってから、彼はすでに6回もポストかクロスバーに当てている。まだ少し“瞬間の選手”という面はあるけれど、ドリブルが非常にうまくてスピードもある。コンセイソンはハードワークする選手で、今では意欲的に自陣まで戻って守備もする。現状、最も危険を生み出しているのは彼だよ。ただ、結果が伴わなければ、もちろん大きな意味はない」

木曜にユーヴェがNEC相手にどのような布陣で臨むのかも興味深い。第一FWはランダル・コロ・ムアニだが、スパレッティがニューカッスル・ユナイテッドからのレンタルであるニック・ヴォルテマーデを選ぶ可能性もある。少なくともマクはそれを歓迎するという。「コロ・ムアニは、まだまったく期待に応えていない。ヴォルテマーデはデビュー戦で15分ほど途中出場したが、その時はかなり悪くなかった。ボールを収めることがもう少しできる。NECが高い位置からプレスをかけてくるなら、ユーヴェには両翼に十分なスピードがあるわけだから、ヴォルテマーデの方がより良い選択肢に見える」

ユヴェントスは守備面に脆さ

ユーヴェにとってNEC戦で何より重要なのは、枠内シュートをあまり打たせないことだろう。「相手に許しているexpected goals自体は少ない。ただ問題は、相手のシュートが枠へ飛ぶたびに、それがそのままゴールになってしまうことだ。昨季も同じだった。当時はミケーレ・ディ・グレゴリオがゴールを守っていた。彼はかなり良くないGKだった。相手の最初の枠内シュートが、そのまま失点になったケースが16回もあった。信じがたい数字だよ」

マクによれば、後任のヴィカーリオはもう少し安定感があるという。「でもミラン戦では、ユーヴェに対する最初の枠内シュートがまたしてもそのままゴールになったし、サッスオーロ戦でも相手は枠内シュート6本だったのに、彼は3失点を喫した」

また、マクはユーヴェがNECの前線を抑え込めるかにも注目している。セリエAでは、DFが直接のマーク相手をつぶせるケースが多い一方で、ブライアン・リンセンはピッチを広く動き回り、クレメント・ビショフとドゥシャン・タディッチも時折サイドから中へ絞ってくるからだ。

「普通はセリエAで、ブレーメルをセンターフォワードにぶつける。そうなれば、たいていはうまくいく。フィジカル勝負ではほぼ常に勝てるけれど、機動力のある相手を追ってピッチ上を大きく移動し続けなければならないなら、話はずっと難しくなる」

熱心なサポーターとして、マクはもちろんユーヴェの勝利を願っている。ただ、簡単な試合にはならないと見ている。「簡単に勝てるとはまったく思わない。仮にユーヴェが勝つとしても、それは純粋な個の質によるものか、あるいはNECの方が少し緊張してプレーするからだろう。多くの選手にとって、大きなスタジアムでヨーロッパリーグを戦うのは初めてになるはずだからね」

「昨季のNECは予想以上に良かった。64expected goalsから77得点を挙げた。かなり大きな上振れだよ。今季は、実際のところほぼ数字通りに推移している。もしNECが昨季見せたレベルをユーヴェ戦でも出せるなら、トリノで結果を持ち帰ることは十分可能だ」



