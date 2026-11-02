報道によると、23歳のエブヌタリブには多くのクラブが関心を寄せているとされ、その中でも最大手は、ドイツ代表FWニック・ヴォルテマーデが昨夏から期限付き移籍でプレーするユヴェントスとトッテナムだという。

ちょうど2年前のこの日、エブヌタリブはレギオナルリーガ南西地区のFSVフランクフルト戦でFCギーセンの選手として74分間プレーし、チームは0-3で敗れた。2025年初めには5万ユーロでSVエルフェアスベルクへ移籍。そこで2部リーグの4試合で計42分間、ブンデスリーガ昇格プレーオフでは短時間の出場2試合で計2分間プレーし、プロサッカーを少しずつ経験した。

しかし、それ以来、フランクフルト出身のエブヌタリブは右肩上がりの成長を続けている。エルフェアスベルクで際立った半シーズンを過ごすと、冬にはアイントラハト・フランクフルトが800万ユーロで獲得。市場価値は12カ月間で約1万6000％上昇した。

さらに急速な飛躍を阻んだのは、アイントラハトでの2試合目に負った負傷だった。エブヌタリブはドルトムントとのデビュー戦（3-3）で、早くもブンデスリーガ初得点を挙げていた。

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ユネス・エブヌタリブ、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表でデビュー

膝の内側側副靱帯断裂から回復した23歳は、その後も破竹の勢いで成長を続けた。これまでの頂点となったのは、ネーションズリーグでユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表として初の2試合に出場したことだ。現在、エブヌタリブは6得点1アシストを記録し、ブンデスリーガ屈指のストライカーの一人となっている。

現在、2031年までの契約に伴う大幅な給与改定の可能性が浮上している。この件に関する交渉は本来、スポーツ担当役員のマルクス・クレーシェが行う予定だったが、同氏の退任を受け、2月からアイントラハトで働くヨティ・チャツィアレクシウの担当となる。