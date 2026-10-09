ユベントスは、アルゼンチン人ウインガーのニコ・ゴンサレスがクラブと2029-30シーズン終了まで契約を延長する新契約を結んだことを正式に発表した。

ゴンサレスは、2025-26シーズンをアトレティコ・マドリードへのレンタル移籍で過ごした後、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で迎えた今季（2026-27）の開幕とともに、ユベントスの布陣において信頼できる選択肢として改めて自らの存在を証明した。

このアルゼンチン代表選手は2024年夏にユベントスへ加入したが、トリノでの1年目は負傷やコーチングスタッフの変更の影響を受けて期待外れのシーズンとなり、翌年にはレンタル移籍での退団が認められていた。









ゴンサレスはアトレティコ・マドリードでの日々を楽しんだが、買い取り義務条項を発動させるために必要な試合数のラ・リーガの試合には出場しなかった。夏の移籍期間中に報じられたところによると、スペインのクラブは再び完全移籍での獲得を試みたが、その金額は買い取り条項の額である3200万ユーロを大きく下回るものだった。

最終的に合意には至らず、ゴンサレスはトリノに戻り、ユベントスのトレーニングに合流することとなった。

それ以降、スター選手のケナン・ユルディズを含むユベントスの主力攻撃陣の数人を襲った負傷の影響もあり、スパレッティはゴンサレスへの依存を一段と強めていった。ゴンサレスは今季すでに各大会で5試合に出場し、直近のセリエA3試合では先発を務めている。

ユベントスはこのアルゼンチン人アタッカーに新契約を与えることで報い、クラブの信頼と評価を得た布陣の一員としての地位を確固たるものとした。これによりチームとの関係は2030年夏まで続くことになる。

クラブ公式サイトに掲載された声明にはこう記されている。「ニコ・ゴンサレスが新契約にサイン！ アルゼンチン人選手とユベントスは、2030年6月30日まで延長する新契約について合意に達した」

声明はこう続けた。「新契約は、ニコが初めてトリノに到着した2024年夏に始まった歩みを継続したいという意思を裏付けるものだ。それ以来、28歳のこの選手はユベントスのユニフォームで通算45試合に出場し7ゴールを記録、今季の開幕以降もこれまでに5試合で2ゴールを挙げるなど大きく貢献している」

声明はさらに続けた。「彼のプレースタイルは、ビアンコネーリが過密なシーズンに臨むなかで、攻撃陣に意外性と戦術的な選択肢をもたらす。それに加えて、ピッチの内外でチームの貴重な柱となる経験とパーソナリティも兼ね備えている」

クラブは声明をこう締めくくった。「おめでとう、ニコ！」