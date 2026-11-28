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サッカーでは、わずか数日で状況が一変する。カナダ人FWジョナサン・デイヴィッドは、それを痛感しているだろう。現在はユベントスから買い取りオプション付きの期限付き移籍でアトレティコ・マドリーに加入している。ユベントスでの悲惨な1年を経て、ラ・リーガでの期限付き移籍開始直後には復調したかに見えた。しかし、残念ながら「見えた」と過去形にせざるを得ない。2000年生まれのセンターフォワードは今、ディエゴ・シメオネ監督の起用する選手の中で再び脇役にとどまっている。ゴールとアシストも10月10日を最後に記録していない。

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、まさにこのために、シーズン序盤の好感触は急速に懸念へと変わりつつある。完全移籍は遠のき、年末に再びトリノへ戻る可能性が現実味を帯びている。

移籍の条件：ジョナサン・デイヴィッドは夏の移籍市場最終日だった2026年9月1日、2500万ユーロの買い取りオプションが付いた期限付き移籍でアトレティコ・マドリーへ加入した。買い取り義務はなく、行使するかどうかはアトレティコに委ねられている。ただし、トリノで受け取っていた年俸600万ユーロ（手取り）は現在、アトレティコが負担している。



ユベントスの公式発表は次の通り。「ユベントス・フットボールクラブ株式会社は、ジョナサン・クリスティアン・デイヴィッド選手のプレーに関する権利について、クラブ・アトレティコ・デ・マドリーと2027年6月30日までの無償の期限付き移籍で合意したことを発表する。この合意には、アトレティコ・デ・マドリーが同選手の権利を完全移籍で取得する権利も含まれる。完全移籍となった場合の移籍金は2500万ユーロで、4会計年度にわたって支払われる」

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好調なスタートから失速。フロジノーネとのリーグ開幕戦を欠場し、パルマ戦では57分間プレーしたものの目立った活躍はなかったデイヴィッドだが、シメオネ監督の下では文字通り鮮烈なスタートを切った。レアル・ソシエダ、オサスナ、アラベス、そして何よりレアル・マドリーとのダービーでの勝利に貢献し、3ゴール2アシストを記録。ダービーでは59分にチームの2点目を決め、これが事実上、最終スコア2-1での勝利につながった。レアル・マドリーは終盤にリュディガーが得点している。



その後、夏に生じた亀裂が修復され、フリアン・アルバレスが先発メンバーに定着。その結果、カナダ人FWは再び控えに回った。10月20日から現在までの7試合では、先発はチャンピオンズリーグでの1試合だけで、その試合もハーフタイムに交代。4試合では残り15〜20分から途中出場し、残る2試合ではベンチから出ることがなかった。

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買い取りを複雑にする2つの要因。アトレティコ・マドリーでは現在、さまざまな検討が進んでいる。デイヴィッドのパフォーマンスが再び期待水準を下回っていることに加え、未解決の問題が2つあるため、現時点で買い取りを見込むのは非常に難しい。1つ目は、ロマーノ氏によれば、買い取りの可否を誰が決めるのかという問題だ。ディエゴ・シメオネ監督の去就はクラブとの間でまだ定まっておらず、今季限りで満了する契約について話し合われるのも、シーズンがさらに進んでからとなる。

2つ目は、デイヴィッドの高額な年俸だ。前述の通り手取りで600万ユーロを受け取り、ユベントスとは2030年6月30日までの長期契約を結んでいる。さらに重要なのは、買い取りが実現した場合のアトレティコとの契約金額について、まだ何の合意もないことだ。つまり、アトレティコが買い取りを決めたとしても、選手との契約金額や詳細を文書で確定させる必要がある。

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1月の選択肢はユベントスかアトレティコ。最後に、見過ごせない要因がもう一つある。デイヴィッドが自身の評価を高められるのは、スペインかトリノだけであり、ほかの形での移籍はできない。

年初にユベントスの公式戦に出場し、その後アトレティコ・マドリーでも起用されているためだ。国際規則上、3度目の移籍自体は認められるものの、同一シーズンに3つ目のチームで試合に出場することはできない。つまり、現時点ではデイヴィッドとユベントスが今後も関係を続ける、より正確には、互いの将来についてもう一度夏に考えることになりそうだ。