イラクサッカー協会は、2027年にサウジアラビアで開催されるアジアカップへの出場に向けた準備の一環として、今後の期間にイラク代表の技術スタッフにイラク人アシスタントコーチを加える方針を固めつつある。先のガルフカップでの失望を受け、代表チームの立て直しを図る動きの中でのものだ。

「アル・アラビー・アル・ジャディード」は、現在の方針として、代表監督を務めるオーストラリア人のグラハム・アーノルドのアシスタントを担うイラク人コーチを任命することを明らかにし、詳細については今後の期間に明らかになるとした。

イラクサッカー協会会長のユーニス・マフムードは木曜日の夜、技術スタッフに新たなコーチを加える方針があることを認め、コーチの人選や加入の詳細については後日決定されると説明した。

関連して、マフムードはイラクのアリ・アル・ザイディ首相との会談が行われたことに言及し、その中で協会の活動やその支援策に関する案件が提起されたと述べ、これらの協議の詳細は今後の期間にメディアを通じて発表されるとした。

イラク代表は、サウジアラビアで1月7日から2月5日にかけて開催予定の2027年アジアカップに臨む準備を進めており、1月10日のタジキスタン戦で初戦を迎え、その後1月14日にオーストラリアと対戦し、さらに同月19日にシンガポールと対戦する。

イラク代表は、先のガルフカップでオマーンと1－1で引き分け、クウェートに3－2で勝利した後、サウジアラビアに0－2で敗れてグループステージで敗退しており、この大陸選手権で立て直しを図ることを期待している。