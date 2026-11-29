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無敗でプリメイラ・リーガ首位に立つポルトは、日曜夜のスポルティング戦に勝てば勝ち点差を12に広げ、ポルトガル1部で54年ぶりの好スタートを記録する。エスタディオ・ド・ドラゴンでの一戦を前に、フランチェスコ・ファリオーリ監督は選手たちに恐れず戦い、「FCポルトのために命を懸ける」よう求めた。

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無敗のポルト、スポルティング戦で54年ぶりの記録を狙う

前回王者ポルトは日曜夜（午後8時30分）、エスタディオ・ド・ドラゴンにスポルティングを迎える。プリメイラ・リーガ12連勝を飾れば、リスボンのライバルとの勝ち点差は12に広がり、ポルトガル1部では1972/73シーズン以来の好スタートとなる。

ポルトは11試合でわずか5失点というリーグ最少失点の守備に加え、スペイン人得点上位のボルハ・サインス（6得点）とガブリ・ベイガ（5得点、4アシスト）を擁する。フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームは、スポルティングの優勝への望みを早くも打ち砕こうとしている。スモーリング、ヴァスコ・ソウザ、ガブリエウ・メックは負傷している。

「ユニフォームのために汗を流し、FCポルトのために命を懸けろ」

今季初めてに近い形でウイング4人全員と、サム、サンティアゴ・ヒメネス、アンドレ・シウヴァのストライカー3人がそろって起用可能となった。ファリオーリ監督は、クラシコの勝敗を決めるのは徹底した献身と運動量だと強調した。

ファリオーリ監督は「このような試合では、いかなる恐れもあってはならない。一つひとつのプレーで競り合うことだけを考えるべきだ。それが最終結果を決めるからだ」と語った。「重要なのはチームの魂だ……選手たちは先発でも途中出場でも準備を整え、ユニフォームのために汗を流し、FCポルトのために命を懸けなければならない。計算はしたくない。常に姿勢を見たい」

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さらに「ここ数カ月、ウイング4人とストライカー3人を全員起用できるという恵まれた状況にはなかった。明日はそれが実現する今季最初の試合の一つになる……明日、9番として先発する選手はユニフォームのために汗を流し、このクラブのために全力を尽くさなければならない」と続けた。

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ファリオーリ監督、プレスの課題とフォンセカ監督の中盤の四角形に言及

ロッテルダムでフェイエノールトに1-0で勝利したUEFAチャンピオンズリーグの一戦を振り返り、ファリオーリ監督は、かつてリーグ・アンで対戦したパウロ・フォンセカ監督が作り替えたスポルティングに対し、より早くボールを奪い返し、走行距離を伸ばす必要があると認めた。

ファリオーリ監督は「中盤で四角形を作る布陣については、パウロ・フォンセカの特徴の一つだと思う。リールでは、カベラを低い位置に下げて非常にうまくやっていた。今はスアレスが下がって、この四角形を作っている」と説明した。「フェイエノールト戦は、守備面で最も良くなかった試合の一つだった。我々が目指すチームになるために必要な、あと数メートルを走ることができなかった……相手より数メートル多く走ることが、勝利への鍵の一つになる」

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ドラゴンの声援を力に、優勝争いで重要な勝利へ

ファリオーリ監督は、スポルティング戦で過去にセットプレーから得点できずに苦しんだ状況を乗り越えるうえで、エスタディオ・ド・ドラゴンでのホームサポーターの声援が欠かせない力になると強調した。

「この試合はピッチ上だけでなく、ピッチ外でも戦われる。その意味で、エスタディオ・ド・ドラゴンの声援は、それなしでは成功できないほどの力になる」とファリオーリ監督は締めくくった。