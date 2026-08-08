ユニフォームに1000社のスポンサー！　特別な取り組みが世界中で話題に

デポルティボ・ムニシパルはかつて、ペルー1部リーグで4度の優勝（1938年、1940年、1943年、1950年）を果たした。しかし、年月とともにこの伝統クラブは、地元の強豪ライバルであるウニベルシタリオ・デ・デポルテス、アリアンサ、スポルティング・クリスタルの陰に隠れるようになっていった。2023年のプリメーラ・ディビシオン降格に続き、3部への転落も経験した。

その結果、デポルティボ・ムニシパルは深刻な財政難に陥った。テレビ放映権料も、有力スポンサーも欠けていた。だが、クラブのマーケティング部門はあるアイデアを思いつき、窮地の打開策として非常に特別なユニフォームを生み出した。デポルティボ・ムニシパルはメインスポンサーを探すのではなく、合計1000のミニ広告枠を販売したのだ。

200ソル、日本円換算で50ユーロ強の価格で、ファンや中小企業はそのシャツに自らの名前を刻むことができた。現地報道によれば、わずか3カ月ですべての広告枠が売れたという。

「このTシャツは1000人の事業主の結びつきを象徴している」

そして今回、クラブはこの新ユニフォームを正式に発表した。1000のパートナーは、無数の白と黒の小さなマスとしてユニフォーム全体に散りばめられている。

一方で、ペルー代表のユニフォームにも似た伝統的な赤い斜めの帯はそのまま残された。「このTシャツは1000人の事業主の結びつきを象徴している」と、事業部門責任者のホルヘ・フェルナンデス・イラオラは語った。

この取り組みは、デポルティボ・ムニシパルに重要な資金収入をもたらしただけでなく、世界的な話題も呼んだ。「このストーリーを共有し、1000スポンサーのユニフォームを私たちの国境を越えて広めてくれたすべてのメディア、プラットフォーム、そして人々に感謝します」と、デポルティボ・ムニシパルはインスタグラムに投稿した。「これはまだ始まりに過ぎない」